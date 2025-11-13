Inseguridad entre los comerciantes de Jaén por el incremento de robos

Inquietud por el clima generalizado de «inseguridad y desprotección» es lo que sienten los comerciantes de la capital jienense tras el incremento de robos registrados ... en las últimas semanas y que «afectan directamente al normal desarrollo de la actividad económica y a la confianza de clientes y propietarios».

De esta manera se han expresado desde la Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios, que recuerdan que los últimos días «numerosos establecimientos han sido víctimas de robos que, además de repetirse con inusual frecuencia, están siguiendo un patrón especialmente agresivo, lo que agrava aún más la alarma existente en el comercio local».

«Más allá del valor de la mercancía sustraída», señalan, «los delincuentes están ocasionando daños significativos en las lunas y escaparates, cuya reparación inmediata no siempre es posible». «Estas roturas, de elevado coste, dejan a los establecimientos sin protección durante horas o incluso días, dificultando su actividad, generando pérdidas adicionales y reduciendo la capacidad de atraer clientela», subrayan.

Comercio Jaén recuerda que este aumento de robos «no es un fenómeno aislado, sino un patrón que se repite en estas fechas desde hace varios años». La subida de incidencias en noviembre y diciembre «es ya una tendencia conocida, lo que hace aún más necesaria la adopción de medidas preventivas y de vigilancia reforzada». Y que inquieta especialmente con la proximidad de la campaña de Navidad.

Ante esta situación, desde Comercio Jaén se solicita a la administración pública competente y a las fuerzas de seguridad que incrementen las medidas de vigilancia «para evitar que pueda existir la sensación de impunidad y que aumente aún más el problema».