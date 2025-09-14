Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación en Jaén. IDEAL
Igualdad

«Indignación» ante la «pasividad» para garantizar el derecho al aborto en Jaén

El colectivo Feministas 8-M pide a la consejera que «se deje de excusas» y garantice el cumplimiento de las leyes en la provincia

Manuela Millán

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:44

Continúa la lucha, a pesar de las trabas. La plataforma Feministas 8M Jaén califica de «tomadura de pelo» la respuesta dada por el Gobierno andaluz a la pregunta dirigida a la Consejería de Salud acerca de su responsabilidad en la garantía del derecho efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), toda vez que persiste la discriminación hacia las mujeres de Jaén que siguen sin poder abortar libremente en la provincia.

Ante preguntas concretas como en qué fase se encuentran en Andalucía los trabajos para la elaboración del registro de profesionales sanitarios andaluces objetores de conciencia y cuál es la fecha prevista de finalización del mismo (la razón que dala la Junta para que en Jaén no se pongan en práctica este derecho), o qué acciones, medidas y recursos tiene previstos desplegar la Consejería de Salud para garantizar el derecho a la IVE de las mujeres de Jaén sin que tengan necesidad de desplazarse, la consejera Rocío Hernández, en «un ejercicio lamentable de cinismo» para el colectivo, se limita a responder que «en ninguno de los dos procedimientos de licitación para la contratación de la gestión del servicio de IVE se han presentado ofertas para la provincia de Jaén».

Desde Feministas 8M Jaén exigen a la consejera que «se haga cargo de las responsabilidades que conlleva su cargo y tome las medidas necesarias para que se cumplan las leyes vigentes» y las mujeres jienenses «no sigan siendo ciudadanas de segunda respecto al resto de mujeres de Andalucía». «En caso de no tener capacidad, que dimita y deje paso a otra persona que pueda acabar con esta ilegalidad sangrante que dura ya más de una década», sentencian.

