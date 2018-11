Incumplimiento de normativas y leyes

En esta columna, en el primer trimestre, se hizo referencia a las primeras Jornadas de Género y Energía que se habían desarrollado en Bilbao en febrero. La iniciativa fue de 15 organizaciones y con una inscripción de 200 mujeres, para decir alto y claro que el modelo respondía a los intereses económicos en beneficio de determinadas personas y una vez más la mayoría social no tenía acceso a los recursos energéticos, modelo que no pone en el centro la vida de las personas, que nos roba nuestros recursos y tiempos, incrementando el empobrecimiento y desigualdad de las mujeres. Espacios masculinizados en su toma de decisiones y por supuesto en sus discursos, que a su vez conlleva la no participación de las mujeres y unas relaciones jerarquizadas.

Hoy hay que seguir recordando la importancia de un cambio en el modelo económico, en la división sexual del trabajo, en una redistribución justa de recursos energéticos, hoy hay que seguir preguntando a los gobiernos para cuándo una política energética para todas las personas porque es un derecho humano. No es democrático plantear modelos renovables, si la perspectiva de género no se incluye. Porque desde el 3 de septiembre de 1981, es efectiva, la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, como se recoge en la «carta de derechos humanos de las mujeres». Curiosamente la transversalización de género ha sido bastante más complicada en España que en la media de la Unión Europea. En Andalucía Género y Energía no se llevan bien.

Pasamos a otro incumplimiento, más de la mitad de las universidades públicas tienen caducado su plan de igualdad. Algunas no han aprobado ni el primero, la universidad de Jaén 2019. Cinco universidades de las 50 públicas del Estado español que han sido preguntadas sobre casos de acoso en sus instituciones, Huelva, Cádiz, Jaén, Pablo de Olavide y la internacional de Andalucía han usado el silencio como respuestas. Recuerden que ya se comentó el informe en abril, pues desde entonces de 236 se ha pasado hasta 275 denuncias, quejas y/o avisos por acoso, tanto sexual como laboral, 102 son por acoso sexual, mientras que 73 por acoso laboral, los otros 100 no han sido especificadas las causas. Se sigue diciendo que los protocolos para combatir el acoso, no son suficientes. Seguimos con I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera Andalucia horizonte 2020.

Si se constata que las mujeres están siendo retiradas de los tajos, si no son propietarias de la tierra ¿Alguien hace seguimiento del Plan, se están cumpliendo los objetivos?. Qué pasa también con el acuerdo de 16 de febrero de 2016, II Plan Estratégico de Igualdad de género en Educación 2016-2020 , cuántas medidas de las recogidas, cuántas actuaciones y cuántos indicadores se han cumplido hasta la fecha. La nueva Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, tiene demasiado texto futurible, el papel lo aguanta todo, y por qué no se conocen los incumplimientos que ha habido de la primera. Para cuándo una legislación andaluza que se aplique y que defienda también los derechos laborales de las mujeres. Para cuándo aplicar las obligatorias evaluaciones de impacto por razón de género que debe acompañar a todo proyecto normativo.