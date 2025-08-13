Incremento de un 27% la recogida de residuos del Punto Limpio de la capital este 2025

C. C. Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:21 Comenta Compartir

Cifras muy positivas. El Punto Limpio municipal del Ayuntamiento de Jaén ha recogido en estos primeros siete meses del año una «cifra récord» de residuos, aumentando hasta en un 27% la cantidad de desechos depositados en las instalaciones de este servicio que gestiona la empresa concesionaria FCC y que se encuentra ubicado en la Ronda Sur, en el recinto ferial junto a la caseta municipal. En concreto, en este 2025 se ha recogido un total de 12.004 residuos desde enero hasta junio mientras que en el mismo periodo del año pasado, se recogieron 9.381 residuos. Datos que suponen un incremento del 27%.

Para el concejal del área, Francisco Lechuga, estas cifras se consiguen porque «tanto desde el Ayuntamiento como desde la empresa concesionaria se están haciendo las funciones necesarias para que la ciudadanía se conciencie, y en situaciones más complicadas, se haga un seguimiento de incidencias e incluso se inspeccione por parte de Policía Local». «Mejorar los servicios, optimizar los recursos y ofrecer mejores prestaciones a la ciudadanía es un mantra que desde el mandato anterior y del minuto uno de nuestra vuelta al gobierno, se sigue a rajatabla en prácticamente todas las áreas municipales», añade Lechuga

Los incrementos más significativos se producen en tres tipos de residuos: cartón, enseres y escombros. En el caso del cartón Lechuga recuerda que al asumir FCC la prestación del servicio de recogidas «permite aprovechar sinergias e invita a la ciudadanía a reducir residuos de cartón de gran volumen de los contenedores en las calles y opten por acercarlos a este punto de acopio».

En el caso de los enseres, el edil pone en valor «la presión que se ha venido haciendo desde Policía Local cuando se ha producido vertidos indebidos para minimizar que estos se depositen en las calles», mientras que, en el caso de los escombros, pone en valor el seguimiento por parte de Urbanismo de las licencias menores, amén de que se ha continuado con la vigilancia de vertidos por parte de la Policía Local».

Punto Limpio Móvil

Aprovechando los buenos datos, Lechuga hace un llamamiento a la ciudadanía para promover el servicio de Punto Limpio Móvil que en el anterior mandato se vio reforzado aumentando los puntos de recogida, «dando así respuesta a las demandas vecinales que solicitaban un refuerzo de limpieza en sus barrios que, en algunos cosos, albergan una importante población».

«El Punto Limpio Móvil es un servicio fundamental para mantener la limpieza de los barrios de Jaén y facilitar la recogida de pequeñas cantidades de residuos como baterías, pilas o medicamentos y otros desechos que tienen que ser depositados en contenedores especiales», añade Lechuga.

La información relativa a los residuos y horarios de este punto Limpio Móvil se pueden consultar en la web https://jaensostenible.es/punto-limpio-movil/.