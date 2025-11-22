Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incorporación de 188 profesionales para refuerzo de la Sanidad en Jaén

73 de estos nuevos profesionales se van a incorporar a los programas de cribados

E. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:48

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, que participa en el X Congreso de Diabetes de Andalucía, que se celebra ... en Jaén, ha anunciado la incorporación de 188 profesionales para reforzar la sanidad en esta provincia. En concreto, ha detallado, 73 de estos nuevos profesionales se van a incorporar a los programas de cribados, 45 al refuerzo de la Atención Primaria y cinco al plan de diabetes, entre otros.

