Incorporación de 188 profesionales para refuerzo de la Sanidad en Jaén

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, que participa en el X Congreso de Diabetes de Andalucía, que se celebra ... en Jaén, ha anunciado la incorporación de 188 profesionales para reforzar la sanidad en esta provincia. En concreto, ha detallado, 73 de estos nuevos profesionales se van a incorporar a los programas de cribados, 45 al refuerzo de la Atención Primaria y cinco al plan de diabetes, entre otros.

«Esto confirma el esfuerzo que el Gobierno andaluz está haciendo por la sanidad pública. No con palabras, sino con hechos. Con más inversión, más infraestructuras y más profesionales, que redundan en una mejor atención sanitaria para todos», ha destacado el consejero, según recoge la Consejería en una nota de prensa.

El acto ha contado con la presencia de Jesús Estrella, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén; Elena González, delegada territorial de Salud y Consumo; Ana María Álvarez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA); Francisca Medina, vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud de la Diputación; Isabel Cano-Caballero, concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Jaén; y Catalina Molina, presidenta de la Asociación de Diabéticos de Jaén (ADEN).

Durante su intervención, Sanz ha subrayado su «compromiso con la equidad» en Jaén. Precisamente, el consejero ha recogido la reivindicación que le ha presentado la presidenta de ADEN, quien ha demandado «equidad» en la extensión de los sistemas automatizados de infusión de insulina.

Ante esta situación, que Antonio Sanz ha calificado de «inaceptable», se ha comprometido a «mover Roma con Santiago», para que los jienenses dispongan desde la próxima semana de estos sistemas en las mismas condiciones que el resto de provincia: «No puedo entender, ni voy a aceptar ni tolerar que exista esa diferencia», ha afirmado con rotundidad.

En cambio, el titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha podido mostrar su satisfacción al anunciar la incorporación de 188 profesionales sanitarios a la plantilla estructural de la provincia de Jaén. Esto supone un 1,97% exactamente de incremento de la plantilla actual de la provincia, dotada con 9.512.

Sanz ha explicado que estas contrataciones, que en el conjunto de Andalucía sumarán 3.893 y que se enmarcan en una oferta de empleo público que se sacarán antes de que finalice el año de 10.200 profesionales en total, «vienen a reforzar los grandes hospitales de referencia, las áreas y distritos de Atención Primaria, así como los programas de cribado».