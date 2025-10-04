Sin incidencias graves en las primeras horas de la Magna

Manuela Millán Sábado, 4 de octubre 2025, 14:22 Comenta Compartir

Normalidad por el momento en esta jornada histórica en la capital. El centro de mando del Cecopal, dispositivo activado en la jornada de hoy con motivo de la celebración del Rosario Magno y dependiente del Ayuntamiento, no ha registrado incidencias destacables en el primer tramo del dispositivo, aunque el 061 sí que ha registrado dos caídas, en el centro.

De esta forma, se han realizado dos atenciones por parte de los servicios sanitarios, «sin relevancia ninguna de ellas». Se han registrado en las primeras horas en las que los diferentes pasos procesionales han partido desde sus templos hasta la calle Virgen de la Cabeza donde desde las 12:00 horas, como estaba previsto, han presidido la Eucaristía programada.

El dispositivo previsto, más allá de las molestias previstas ocasionadas a conductores por los cortes necesarios para los desfiles, ha sido desplegado en este primer tramo con ausencia de incidencias y se prepara ahora ese dispositivo para acoger el desfile de todos los pasos hacia Plaza de Santa María.

El alcalde de la ciudad, Julio Millán, agradece «la participación y colaboración de la ciudadanía» y al mismo tiempo felicita «la profesionalidad de los efectivos que están haciendo posible que esta jornada se pueda disfrutar en ausencia de incidentes».

Sin aparcamientos

Aparcamientos llenos en el casco urbano. La alta participación de personas en la jornada de hoy ya se deja notar a estas horas y desde la Empresa Municipal de Aparcamientos, Epassa, se comunica el lleno completo en los aparcamientos rotatorios de la ciudad.

Se hace por tanto especial hincapié en que se atiendan las recomendaciones de aparcamiento en las afueras de Jaén para aquellos que estén llegando o vayan a hacerlo en las próximas horas.

Consejos

La Policía local aconseja a quienes acceden desde el corredor Córdoba, Martos y Andújar, que aparquen en la zona de Avenida de Aparejadores y el barrio de Las Fuentezuelas.

Para aquellos visitantes que lleguen desde el corredor Madrid-Linares, se aconseja aparcar en Ronda de Marroquíes, en Polígono de los Olivares, el parking disuasorio del Tranvía, los aparcamientos de la Universidad de Jaén que hoy permanecen abiertos, o el Polígono Nuevo Jaén.

Si accedes desde Granada-Úbeda se aconseja aparcar en el Centro Comercial La Loma, el Estadio de la Victoria o los aparcamientos de IFEJA y el Olivo Arena.