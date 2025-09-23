El incendio de una vivienda en Jaén deja una persona intoxicada por humo El suceso se ha producido en la calle Profesor Alfonso Sancho Sáez

A. Cubillo Jaén Martes, 23 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

Incendio en una vivienda de Jaén. Pasadas las seis de la tarde, el Servicio de Emergencias 112 recibía un aviso alertando de que salía humo de un domicilio ubicado en la calle Profesor Alfonso Sancho Sáez de la capital.

El 112 ha activado a Bomberos, Policía Local, Nacional y Autonómica y servicios sanitarios, ya que al parecer habría una persona intoxicada por humo aunque por el momento se desconoce su estado.

Los medios desplegados en la zona por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento consisten en una bomba urbana pesada, una autoescala, un furgón y nueve efectivos, más una patrulla de Policía Local.

