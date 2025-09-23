Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Camión de bomberos, en una imagen de archivo. Ideal

El incendio de una vivienda en Jaén deja una persona intoxicada por humo

El suceso se ha producido en la calle Profesor Alfonso Sancho Sáez

A. Cubillo

Jaén

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:23

Incendio en una vivienda de Jaén. Pasadas las seis de la tarde, el Servicio de Emergencias 112 recibía un aviso alertando de que salía humo de un domicilio ubicado en la calle Profesor Alfonso Sancho Sáez de la capital.

El 112 ha activado a Bomberos, Policía Local, Nacional y Autonómica y servicios sanitarios, ya que al parecer habría una persona intoxicada por humo aunque por el momento se desconoce su estado.

Los medios desplegados en la zona por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento consisten en una bomba urbana pesada, una autoescala, un furgón y nueve efectivos, más una patrulla de Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andújar abraza por fin al Guadalquivir
  2. 2 Un total de 55 expositores vendrán a la XIVFeria Multisectorial
  3. 3

    Una celebración íntima y dos 'siestas' antes de volar a México
  4. 4 Manuel Fernández destaca el compromiso del PSOE con el futuro de la ciudad
  5. 5

    Un banco deberá devolver 12.450 euros a un cliente de Jaén que fue estafado por SMS
  6. 6

    Â«Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadieÂ»
  7. 7 Detenida por poner una denuncia falsa de robo con violencia en Úbeda
  8. 8 Nuevo accidente laboral en Jaén: un hombre se precipita del tejado de una nave
  9. 9 EL NUEVO CURSO
  10. 10 Refuerzo sanitario y de protección para la procesión Magna en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El incendio de una vivienda en Jaén deja una persona intoxicada por humo

El incendio de una vivienda en Jaén deja una persona intoxicada por humo