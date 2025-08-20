Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estado en que que quedaron algunos enseres. IDEAL

Incendio en una vivienda de la calle Salsipuedes, con solo daños materiales

El origen del fuego, según los bomberos, ha sido un calentador de gas localizado en el patio exterior del piso

IDEAL

JAÉN

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:22

Un incendio declarado en una vivienda unifamiliar situada en la calle Salsipuedes, en el barrio de La Alameda, ha sobresaltado a una madre y un hijo que rápidamente pudieron dar aviso a los servicios de emergencias. Un equipo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) compuesto por seis efectivos más el jefe de servicio, un vehículo de jefatura y dos bombas urbanas ligeras se personó en la vivienda para poder sofocarlo.

El origen del fuego, según ha informado el SPEIS, ha sido un calentador de gas localizado en el patio exterior de dicha vivienda. El incendio ha afectado al lavadero donde se encontraba una lavadora, un calentador de gas y diferentes enseres. Afortunadamente, la estructura de la vivienda no ha resultado dañada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carlos Fernández, al Mirandés
  2. 2 Inaugurados los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza, «un espacio para convivir»
  3. 3 El fin de la ola de calor trae alivio térmico a Jaén, con caídas de hasta siete grados
  4. 4 Detenidas siete personas de una organización criminal de blanqueo de capitales con inmuebles en Jaén
  5. 5 Más de 200 pasajeros de un tren Jaén-Madrid, reubicados en autobuses tras otra incidencia ferroviaria
  6. 6 Investigan a un menor en La Carolina por conducir sin carné y subirlos a redes sociales
  7. 7 Culmina trabajos de limpieza en los Jardines de Jerez en Jabalcuz
  8. 8 La UJA es ya la tercera mejor universidad andaluza y entre las 30 primeras a nivel nacional
  9. 9 «Antonio Machado es un referente para la cultura democrática»
  10. 10 Linares despide con pesar al torero Pepe Luis Díaz, «un señor y un amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Incendio en una vivienda de la calle Salsipuedes, con solo daños materiales

Incendio en una vivienda de la calle Salsipuedes, con solo daños materiales