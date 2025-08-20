Incendio en una vivienda de la calle Salsipuedes, con solo daños materiales El origen del fuego, según los bomberos, ha sido un calentador de gas localizado en el patio exterior del piso

Un incendio declarado en una vivienda unifamiliar situada en la calle Salsipuedes, en el barrio de La Alameda, ha sobresaltado a una madre y un hijo que rápidamente pudieron dar aviso a los servicios de emergencias. Un equipo del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) compuesto por seis efectivos más el jefe de servicio, un vehículo de jefatura y dos bombas urbanas ligeras se personó en la vivienda para poder sofocarlo.

El origen del fuego, según ha informado el SPEIS, ha sido un calentador de gas localizado en el patio exterior de dicha vivienda. El incendio ha afectado al lavadero donde se encontraba una lavadora, un calentador de gas y diferentes enseres. Afortunadamente, la estructura de la vivienda no ha resultado dañada.

