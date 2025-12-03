Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos
El siniestro se ha producido en la calle Almodóvar y los afectados han sido evacuados al hospital Neurotraumatológico
Ideal
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:10
Dos personas han resultado heridas en el incendio de un portal de viviendas en Jaén a última hora del martes, según ha informado el servicio ... coordinador de emergencias 1-1-2.
El siniestro se ha producido en las zonas comunes de un bloque residencial de la calle Almodóvar sobre las 21:48 horas, cuando los vecinos alertaron de humo y llamas.
El lugar se desplazaron efectivos de Bomberos para la extinción del fuego, junto con agentes de Policía Local y Nacional, al producirse también una discusión entre vecinos.
Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han evacuado a un hombre de 22 años y a una mujer de 27 al hospital Neurotraumatológico.
