Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos

El siniestro se ha producido en la calle Almodóvar y los afectados han sido evacuados al hospital Neurotraumatológico

Ideal

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:10

Comenta

Dos personas han resultado heridas en el incendio de un portal de viviendas en Jaén a última hora del martes, según ha informado el servicio ... coordinador de emergencias 1-1-2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de las menores muertas en Jaén declaran en la Policía Nacional
  2. 2 Menores fallecidas en Jaén: «Hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»
  3. 3 Menores fallecidas en Jaén: «Hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»
  4. 4 Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos
  5. 5 El Ska-Logistik CB Andújar Jaén Paraíso Interior naufraga a la deriva en la 3ª FEB
  6. 6 Los Cañones comienzan a tener las primeras pasarelas peatonales
  7. 7 Los Cañones comienzan a tener las primeras pasarelas peatonales
  8. 8 La Navidad va tomando forma en Roldán y Marín
  9. 9

    De cero a 70.000 euros: los dispares sueldos de los alcaldes
  10. 10 La linarense Petra Martínez recibe la Medalla de Oro de la Academia de Artes Escénicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos

Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos