Imagen del incendio. INFOCA
Suceso

Incendio forestal en en el Paraje Fuente del Céfano de La Iruela

Hasta el lugar se han trasladado 77 bomberos forestales para luchar contras las llamas y se ha cortado la carretera A-319 en ambos sentidos

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:39

Tensión en La Iruela. Los bomberos del Infoca confirman (sobre las 17:30 horas de esta tarde) que se ha producido un incendio en el Paraje Fuente del Céfano del municipio de La Iruela. Se trata de un incendio forestal.

Hasta el lugar se han trasladado 77 bomberos forestales para luchar contra las llamas ante el riesgo de que se propague por las altas temperaturas. Van acompañados de dos helicópteros pesados, uno semipesado y otro ligero. Además, llevan apoyo de cuatro avionetas de carga tierra, un anfibio ligero y uno más de coordinación. También trabajan con tres autobombas.

De hecho, hace unos minutos, el Infoca confirmaba que se ha cortado la carretera A-319 en ambos sentidos por el incendio forestal, entre los kilómetros 18 al 20.

