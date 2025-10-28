Incendio en los contadores de un bloque en el Polígono del Valle

Incendio en el Polígono de El Valle. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido sobre las 18: 15 el aviso por parte de varios testigos ... de «una gran cantidad de humo» que surgía del cuarto de contadores del bloque cuatro, sector 4, del Polígono del Valle

Según afirman desde el Servicio de Emergencias, el incendio parece haber comenzando en los contadores de luz de las viviendas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local y Nacional, bomberos y equipo sanitarios. Según ha informado el Ayuntamiento, un equipo compuesto por diez profesionales, una bomba urbana pesada, una autoescala automática y un furgón del cuerpo se ha encargado de sofocar este incendio en la zona de contadores que registraba numerosas descargas eléctricas y que ha quedado totalmente calcinado dejando sin suministro al bloque.

La gran cantidad de humo ha obligado a los efectivos, ayudados por Policía Local, a desalojar el edificio a sus inquilinos, que han sido atendidos por personal sanitario que se encontraba a las afueras, con el apoyo de varias ambulancias. También se ha procedido al desalojo de mascotas.

Se da la circunstancia de que muchos de los inquilinos eran personas de cierta edad, lo que ha motivado una atención especial para su evacuación por parte del personal de seguridad y extinción del Ayuntamiento de Jaén. Aunque no ha habido que lamentar daños personales de gravedad, al menos una persona, una mujer de edad, ha sido trasladada a un centro hospitalario para ser atendida por la inhalación de humo.