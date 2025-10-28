Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la calle donde se ha producido el fuego. IDEAL

Incendio en los contadores de un bloque en el Polígono del Valle

Las llamas han comenzado sobre las 18:15, los residentes de otros pisos han sido desalojados y una persona ha sido atendida por inhalación de humo

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 28 de octubre 2025, 19:40

Incendio en el Polígono de El Valle. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido sobre las 18: 15 el aviso por parte de varios testigos ... de «una gran cantidad de humo» que surgía del cuarto de contadores del bloque cuatro, sector 4, del Polígono del Valle

