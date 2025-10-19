Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Camiones de bomberos en una imagen de archivo. IDEAL

Un incendio en Andújar deja un herido y una familia desalojada

El piso ha quedado completamente calcinado y los afectados han sido realojados con allegados

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:14

Una persona ha sido atendida por los servicios médicos y una familia desalojada de su vivienda tras un incendio declarado en la noche del pasado sábado en la localidad de Andújar, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El fuego se declaró minutos antes de las 20:00 horas cuando en el Teléfono de Emergencias 112 se atendieron varios avisos que alertaban de un fuego en un piso de un bloque de tres plantas en la calle El Molinillo, según ha detallado la sala coordinadora en una nota.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de Bomberos de Andújar, Policía Nacional y Local, así como del Centro de Emergencias Sanitarias 061. De manera preventiva, se procedió al desalojo de toda la planta afectada. Además, los servicios sanitarios atendieron a una persona que fue posteriormente derivada al Hospital Alto Guadalquivir para su valoración médica.

El incendio fue extinguido por los servicios de Bomberos y el piso siniestrado ha quedado totalmente calcinado. Los moradores han sido realojados en casa de familiares ante la imposibilidad de volver a su vivienda.

