Inaugurados los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza, «un espacio para convivir» La programación incluye diez encuentros, mientras que las matriculaciones ya han superado a las del curso anterior

Jesús Jiménez Jaén Martes, 19 de agosto 2025, 18:54 | Actualizado 19:44h.

Con el objetivo de ofrecer la mejor formación académica posible, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha inaugurado este martes los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado. Este año la programación está compuesta por 15 cursos, cinco cursos y diez encuentros, que se imparten del 19 de agosto al 5 de septiembre.

Una programación muy amplia que un año más demuestra el interés general que suscita en la población, pues ya se han superado las matriculaciones del 2024, y eso que la previsión es que siga aumentado porque aún faltan dos semanas de cursos y el plazo de matriculación está abierto.

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, fue el encargado de inaugurar los cursos, donde ha subrayado la oferta baezana «con una temática muy bien elegida, muy estudiada para tocar distintos ámbitos del conocimiento, culturales, las humanidades, el emprendimiento, las nuevas tecnologías, el aceite de oliva, la gastronomía, la fotografía…».

«Los Cursos de Verano son un espacio para compartir ideas, son un lugar para convivir y una oportunidad para relacionarse con personas muy diversas, que aportan una experiencia única y que hacen de este programa algo tan sumamente especial», ha añadido García.

El rector ha agradecido a la doctora y poeta, Margarita García Carriazo, que haya sido la encargada de protagonizar la conferencia inaugural, titulada 'Humanismo, salud y poesía'. Para ello, ha recordado unas palabras de la propia conferenciante como prólogo a su intervención, unas referidas a la poesía. «Es una llave. Nos permite abrir puertas cuando no sabemos cómo continuar». Respecto a las personas, «no todos pueden escribir, pero casi todos pueden leer».

«Algo, ha finalizado, que, sin duda, dota de un significado especial al esfuerzo de las autoras y autores que se estudian aquí, en el curso de poesía, y a los autores que os reunís también aquí, en esta o en alguna otra propuesta, sea de verano o de cualquier otra estación», ha concluido.

Por su parte, el director de la Sede Antonio Machado de Baeza, José Manuel Castro, ha sido el encargado de presentar a la conferenciante. Durante esa presentación ha trazado un perfil profesional y personal de Margarita García Carriazo y ha querido reseñar su condición de alumna del curso de poesía en las distintas ediciones del mismo.

Además, ha destacado, especialmente, «como nuestra conferenciante ha sabido trasladar su sensibilidad y conocimiento no sólo a su faceta profesional, sino también a la poesía, ya sea como autora de un libro o emprendedora de un proyecto de atención al paciente donde la poesía es un instrumento esencial y como ha aunado ambas en el tratamiento de la enfermedad y en la atención a las personas».

Cursos

Durante la primera semana, del 19 al 22 de agosto, se realizan cuatro cursos. El curso de poesía, dirigido por el poeta y profesor de Literatura de la Universidad de Granada (UGR), Juan Carlos Abril, que en esta edición aborda 'Poesía y traducción'; Introducción práctica a la Inteligencia Artificial: generación de contenido y modelos de lenguaje', dirigido por Andrés Ortiz, catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga (UMA), y Jesús Martínez, ingeniero de Telecomunicación e investigador Ramón y Cajal en la UGR, y Museos, además de 'Comunicar para servir', dirigido por José María Luna, gestor cultural.

El miércoles comienza el encuentro 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias', cuyo directores son Katy Gómez, fotógrafa y licenciada en Veterinaria, y Blas Ogáyar, doctor por la UJA y profesor de Titular de Universidad de la UJA. Este encuentro se impartirá el 20 y 22 de agosto en la Sede Antonio Machado de Baeza, y el jueves, 21 de agosto, en Albanchez de Mágina.

«La poesía es una herramienta para dotar de humanidad a la medicina» Margarita García Carriazo, como ginecóloga, está en contacto con pacientes que sufren, como a ella le gusta definirlas, enfermedades con riesgo vital. Una dura realidad que ha centrado su mensaje en la conferencia 'Humanismo, salud y poesía', donde ha narrado que en ocasiones parece que las personas han dejado de «ser pacientes para convertirse en ensayos clínicos, provocado por la burocratización y un desarrollo de la sociedad donde cada vez hay más soledad». Es por ello que durante su intervención ha mostrado la forma en que poetas, profesionales sanitarios, pacientes han expresado su forma de afrontar estas enfermedades. «Se trata de conseguir devolver la dignidad a las personas utilizando las herramientas de humanidades, como es la poesía», asevera. Esta forma de comunicar, tanto entre médico-paciente como de la persona enferma a su círculo familiar y de amistades, puesto que las enfermedades de riesgo vital suponen «afrontar unas expectativas de vida diferentes a las que tenías. Aunque haya un entorno de cuidados, siempre existe ese punto de soledad de la persona que lo sufre, pero es necesario comunicar para sobrellevarlo, ya no solo ese proceso, sino también como a pesar de todo la vida continúa», afirma Margarita García.