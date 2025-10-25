Impulso a tres micropoyectos en Jaén para el fomento de la inclusión sociolaboral Se desarrollan en los barrios de La Magdalena, el Polígono del Valle y la calle Miguel Castillejo y contará con más de una veintena de participantes

Arrancan tres nuevos Microproyectos de Inserción Sociolaboral (MIS) impulsados por el Patronato Municipal de Asuntos Sociales y que están dirigidos a fomentar la inclusión, la capacitación para el empleo y la mejora del entorno en las zonas más vulnerables de la ciudad. La concejala del área, Ángeles Díaz de la Torre, recibió a las personas que comienzan su participación en ellos.

La responsable municipal de Servicios Sociales detalló que «estos proyectos, que se desarrollan en los barrios de La Magdalena, el Polígono del Valle y la calle Miguel Castillejo, suponen una continuidad del modelo iniciado en el anterior mandato y se centran en tres ámbitos clave como mantenimiento urbano, medioambiente y animación sociocultural». Además, incidió en el carácter transversal de la iniciativa, que cuenta con la implicación de las concejalías de Mantenimiento Urbano, Participación Ciudadana y Medio Ambiente».

Asimismo, indicó que «en total, más de una veintena de participantes, usuarios y usuarias de los servicios sociales municipales, tomarán parte en estos programas durante los próximos cuatro meses; recibirán una prestación económica continuada y, a su vez, realizarán acciones que reviertan positivamente en la ciudad, contribuyendo al cuidado de espacios públicos, la revitalización de zonas verdes o la mejora de la convivencia vecinal».

En concreto, según detalló en un comunicado Díaz de la Torre, el microproyecto de animación sociocultural, en particular, busca capacitar, orientar y motivar a las personas participantes para este tipo de trabajos y ha incidido en que «en todos los programas se ha garantizado un enfoque igualitario, con una participación equilibrada al cincuenta por ciento entre mujeres y hombres y diversidad de perfiles y nacionalidades».

«La puesta en marcha de estos proyectos es una muestra del compromiso del Ayuntamiento de Jaén con las políticas sociales activas que no solo atienden las necesidades inmediatas de las personas, sino que también les abren oportunidades reales de inserción y crecimiento personal», destacó la concejala.

Además, recordó que «los MIS incluyen una formación práctica en la que las personas participantes desarrollan habilidades útiles para su incorporación al mercado laboral.