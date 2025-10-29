Impulso al emprendimiento digital: ayudas a pymes y 'startups' por 2,1 millones de euros

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha convocado ayudas a pequeñas y medianas empresas (pymes) y 'startups' para impulsar ... el emprendimiento digital con un presupuesto de 2,1 millones de euros en la comunidad.

Así lo ha indicado el consejero del ramo, Jorge Paradela, durante la visita que ha realizado al centro de emprendimiento digital El Banco, de Jaén, centrado en el desarrollo de contenido audiovisual y videojuegos y enmarcado en el proyecto regional Misión.

En concreto, la Agencia Digital de Andalucía ha publicado este miércoles en BOJA la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2025 y en régimen de concurrencia no competitiva. Están destinadas al desarrollo e implantación de soluciones digitales con aplicación sectorial en el marco del proyecto 'Redes de Emprendimiento Digital', correspondiente al programa Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (Retech) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation.

Con un importe global de 2.165.585,60 euros, tienen como objetivo reforzar el ecosistema emprendedor andaluz, impulsar la transformación digital de las pymes y fomentar la creación y consolidación de empresas innovadoras en sectores estratégicos de la economía regional.

«Con esta convocatoria, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la transformación digital del tejido productivo, la creación de empleo tecnológico y el impulso del emprendimiento innovador como motores del crecimiento económico y la cohesión territorial», ha destacado Paradela.

Dos líneas

La convocatoria establece dos líneas de ayudas. La primera (línea desarrollo), destinada a nuevas empresas digitales andaluzas, tiene como objeto subvencionar gastos necesarios para el desarrollo de soluciones digitales con aplicación en los sectores de actividad prioritarios del proyecto Misión en Andalucía. De esta manera se pretende fortalecer y hacer sostenible el ecosistema de emprendimiento digital en la región, complementando las capacidades de sus empresas.

La segunda (línea implantación) está dirigida a las pequeñas y medianas empresas que deseen incorporar soluciones digitales (prototipo funcional, piloto, puesta en producción o integración con otras plataformas) desarrolladas por startups o empresas tecnológicas emergentes.

Deben ser aplicables en al menos uno de los siguientes sectores de actividad: agricultura, videojuego y creación de contenidos digitales asociados, logística portuaria, y movilidad y vehículo inteligente.

Las ayudas oscilarán entre 10.000 y 30.000 euros por proyecto en la línea desarrollo, y entre 10.000 y 40.000 euros en la línea implantación. Se concederán por orden de llegada siempre que las entidades solicitantes cumplan los requisitos establecidos.