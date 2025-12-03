Impulsados 436 itinerarios familiares y 148 inserciones laborales en este último año

Análisis de las acciones del programa Eracis+. El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ... ha presidido la reunión de la Comisión Local de Impulso Comunitario (CLIC), un espacio para evaluar los avances de la Estrategia ERACIS+ y planificar a través de la participación comunitaria las prioridades de intervención en 2026 en las zonas de la Magdalena, Antonio Díaz, San Juan y el Polígono del Valle.

Millán ha señalado que esta comisión «es uno de los instrumentos más valiosos que tiene Jaén para orientar la intervención social y comunitaria en la que participan instituciones, entidades sociales, centros educativos, agentes sanitarios, asociaciones vecinales, sindicatos, empresas y vecinos». El alcalde ha definido el papel de la comisión como «un órgano de trabajo real, no un trámite, donde se planifica, se prioriza y se decide colectivamente».

También ha expuesto los cuatro ejes de trabajo que guiarán la planificación del próximo año y que pasan por el empleo y la formación, la educación y juventud, con enfoque en la convivencia, el éxito educativo y la prevención del abandono, la vivienda y hábitat urbano como base para un desarrollo social sostenible y la participación comunitaria porque «cuando un barrio decide sobre sí mismo, la transformación es real y duradera».

Resultados

Los resultados de ERACIS+ del último año suponen 436 itinerarios familiares y 148 inserciones laborales, lo que se traduce en haber alcanzado ya el 61% del objetivo previsto hasta 2028.

«Gracias a la aprobación de los presupuestos municipales para 2026 se podrán hacer inversiones significativas para sacar adelante actuaciones que también tendrán que ver, entre otros, con equipamientos en las zonas ERACIS que vengan a equilibrar estas zonas con respecto a otras de la ciudad, planificar y diseñar aparcamientos en estos entornos para hacer más fácil la vida a los residentes, o trabajar en materia de vivienda; una cuestión que es urgente en determinados enclaves», resalta el alcalde.

Millán ha cerrado su intervención con dos compromisos firmes: «Dar continuidad institucional a la estrategia y ejecutar de manera efectiva las conclusiones alcanzadas en la comisión, que se elevarán al pleno de este mismo mes».

Participación

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales ha agradecido la amplia participación en esta comisión, «un espacio que reúne todo lo que sostiene la vida de un barrio» y ha recalcado que el modelo de trabajo del Ayuntamiento «no pasa por gestionar necesidades, sino por impulsar oportunidades, dignidad y transformación real, y ERACIS+ es una estrategia de ciudad diseñada desde el territorio y vivida por las familias».

La concejala ha destacado varios indicadores del último año que avalan el impacto del programa y ha puesto como ejemplo a las más de 1.600 personas atendidas, el 42% en acciones grupales, los más de 300 menores participantes en actividades educativas y de convivencia, 97 derivaciones internas entre servicios, más de 70 actuaciones urbanas diseñadas con participación vecinal, MIS en 14 zonas generando identidad y pertenencia, el 60% de mejora sociofamiliar entre los itinerarios o el 78% de percepción positiva del apoyo institucional.

Díaz de la Torre ha señalado que la planificación de 2026 debe «corregir lo que no funciona, reforzar lo que sí y abrir nuevas oportunidades» y ha recordado que «cuando una familia recupera estabilidad, cuando un joven encuentra su oportunidad o una vecina se siente escuchada, la ciudad entera avanza. Ninguna ciudad es grande si no lo son todos sus barrios», ha aseverado.