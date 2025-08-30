«Para improvisar necesitas conocer cómo expresarte»

Iván 'Melon' Lewis (Cuba, 1974) es reconocido como uno de los pianistas y compositores más influyentes de su generación y ganador de un Latin Grammy. ... Participa en el encuentro 'Improvisación y creatividad: la conexión del Jazz y la herencia cubana', donde abordará aspectos técnicos y expresivos de la improvisación en el jazz y su conexión con los ritmos afrocaribeños, además de la importancia de la identidad artística.

–¿Cuándo comienza su amor por la música?

—Fue de manera innata. En mi familia todos eran músicos y yo tenía capacidad para estudiar y tocar, por lo que fue imposible que me dedicara a otra cosa, aunque en otra vida me hubiera gustado ser piloto de aviones. Ahora miro hacia atrás y me da vértigo pensar que hubiera pasado si la música no hubiera funcionado.

—¿El piano siempre fue su primera opción?

—No, de pequeño vivía enamorado de la batería. En mi casa siempre había instrumentos, pero yo era capaz de coger las baquetas y tocar golpeando una silla. Después al entrar a estudiar a los seis años aún no tenía edad para comenzar con la percusión, y ahí se cruzó el piano. Desde entonces no lo he vuelto a soltar.

—¿Es hostil el público español con los ritmos cubanos?

—Géneros como el jazz, boleros o el danzón son muy cercanos al oyente por el vínculo histórico, no es ajeno a ellos, aunque le puede costar un poco por la complejidad rítmica de la influencia africana. Después gracias a la globalización ahora tenemos a un botón un tema de la otra parte del mundo, por lo que ya no es tan extraña como hace unas décadas.

—En sus conciertos la improvisación es fundamental. ¿Es muy difícil la técnica?

—Lo más importante es conocer el lenguaje con el que te quieres expresar. Es necesario escuchar a otros artistas y practicar la improvisación, al igual que un escritor le otros libros. Esto te permite tener un discurso musical con belleza y coherencia que te permita expresar sentimientos, que al final es de lo que se trata.

—Con Ariel tiene el proyecto 'Alma en Cuba'. ¿Qué destacaría de esta propuesta?

—Nos conocimos en España. Le dije que se viniera a un concierto con el saxofón, tocó dos temas y noté esa conexión. Es un proyecto en el que expresamos vivencias profesionales y personales que hemos vivido juntos y separados, y que esperamos que continúe en un segundo disco y en muchos más conciertos.

—Ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino en 2021. ¿Qué se siente ante tal honor?

—Sobre todo gratitud y reafirmación en tu camino. Son premios que votan los artistas, que te lo den tus colegas te da una inyección de moral, de saber que repetiría todos los años de trabajo, esfuerzo y frustraciones porque han valido la pena.