EL Abuelo de camino.

Las imágenes de la Magna 'caminan' ya hacia la calle Virgen de la Cabeza

La jornada arranca con los traslados desde los templos de acogida hasta el lugar donde se celebrará la eucaristía a las 12:00

Ascensión Cubillo

Jaén

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:24

Comenta

Llegó el día de la Magna. La capital ha amanecido este 4 de octubre con el traslado de las imágenes que participan en este Rosario Magno con motivo del Jubileo de la Esperanza desde sus parroquias de acogida hasta la calle Virgen de la Cabeza, donde a las 12:00 horas se celebrará la eucaristía. A continuación tendrá lugar el acto penitencial y el concierto de música cofrade a cargo de la Asociación Musical Blanco Nájera de Jaén.

El más madrugador ha sido Nuestro Padre Jesús, que salía a las siete de la mañana del Camarín para enfilar la Carrera de Jesús y la calle Almenas en su camino hacia el punto de encuentro, donde se podrán venerar las 20 imágenes juntas que han venido de distintos puntos de la Diócesis. Una estampa que, sin duda, quedará para el recuerdo.

En estas primeras horas de la jornada el ambiente se ha concentrado en los alrededores de los templos de acogida: San Ildefonso, el Camarín de Jesús, Salvador, San Pedro Pascual, Cristo Rey, Belén y San Roque, San Félix, la Merced, San Juan y San Pedro, y San Bartolomé.

Antes del mediodía las imágenes estarán ubicadas ya en la calle Virgen de la Cabeza para la celebración eucarística.

La procesión Magna comenzará a las 16:00 horas según el orden establecido de los misterios del Rosario; su rezo será a las 18:00 horas en la plaza de Santa María.

