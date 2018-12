La iluminación y el ambiente navideño no calma el ánimo de los comerciantes Vecinos se fotografían delante de la iluminación especial colocada en Bernabé Soriano. / L. VELASCO Se muestran «decepcionados» por la falta de respuesta del Ayuntamiento a su protesta y no descartan nuevas movilizaciones LORENA CÁDIZ Jueves, 13 diciembre 2018, 00:53

La iluminación navideña que luce este año Jaén, muy superior a la de años anteriores, y el ambiente que ésto ha generado en las calles del centro de la ciudad, no ha conseguido calmar los ánimos de los comerciantes después de la protesta protagonizaron a finales del mes de noviembre ante las pérdidas que, según aseguran, les está causando la peatonalización puesta en marcha por el Ayuntamiento.

El presidente de la Federación de Comercio y Servicios, Comercio Jaén, Bruno García, reconoce que está Navidad está habiendo mucho ambiente. «Para algo han servido las protestas», dice y relaciona directamente el hecho de que el sector esté en pie de guerra con que el Ayuntamiento haya incrementado la inversión en iluminación.

Aún así, «de momento no tenemos datos sobre si las ventas han aumentado o descendido. El año pasado también había gente y hubo comercios que perdieron un 20, un 30 y hasta un 40 por ciento respecto a un año antes», aseguró García, quien explicó que no será hasta el final de la campaña cuando se recojan las cifras y se haga balance.

Dicho esto, desde Comercio Jaén se muestran «muy decepcionados» por el comportamiento del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento tras la protesta, que ellos consideran histórica. Aseguran que han pasado las semanas y no han tenido respuesta alguna, «ni el más mínimo comentario». «Esto demuestra una falta de sensibilidad a un problema que se le ha trasladado al Ayuntamiento», explicó García, que recordó que hacía más de 20 años que el comercio jienense no salía a la calle a protestar, salvo, «una pequeña manifestación que hubo cuando se peatonalizó por primera vez Bernabé Soriano, estando entonces el PSOE gobernando el Ayuntamiento». «En la que hicimos el pasado mes de noviembre estuvo casi la totatilidad del comercio del centro», se quejó Bruno García, quien insistió en la propuesta presentada por este colectivo al Ayuntamiento, de que la peatonalización sea solo los fines de semana.

«Hicimos una prouesta razonada y razonable, en ciudades europeas, con mucho más turismo y más patrimonio histórico al que proteger, está funcionando la peatonalizacion de fin de semana. Con esta propuesta pretendíamos que no hubiera ganadores ni perdedores en este proyecto, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. El que se crea que está en posesión de la verdad absoluta, está equivocado», dijo el presidente de los comerciantes.

Esto significa que continuarán las protestas si desde el Ayuntamiento no hay reacción alguna a sus quejas ya que, según aseguraron, la peatonalización está generando tales pérdidas que pueden derivar en el cierre de comercios y en la pérdida de puestos de trabajo. Aún así, los comerciantes aún no han elaborado un calendario de movilizaciones. «Estamos esperando a que pase la Navidad, ahora tenemos que estar centrados en el comercio y en las ventas», dijo García.

«Queremos ser positivos, pero tambien realistas. Si el comercio dice que vende menos es porque es así. No se vende menos por la venta on line o por la lluvia, eso ya ocurría en años anteriores. Lo tenemos tan claro como que nos lo dicen los propios clientes, que se niegan a emplear 40 minutos en cruzar Jaén y encontrarse con que no tienen una plaza de aparcamiento».

«Que se limpie, se ilumine y se engalane, perfecto. Eso es algo que llevamos pidiendo desde siempre, y eso atrae gente, pero la gente sigue perdiendo. Es difícil llegar, no hay parking, no funciona el tranvía... Se mejora, pero queremos ir al fondo del problema y ese no se ha corregido».