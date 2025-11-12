Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Público asistente al acto de agradecimiento que organizó la Iglesia de Jaén. Diócesis de Jaén

La Iglesia de Jaén da las gracias a quienes hicieron realidad la Magna

El obispo entregó una placa a instituciones, patrocinadores y cofradías en una gala en la que se presentó un libro memoria

A. Cubillo

Jaén

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:55

La Iglesia de Jaén, con el obispo a la cabeza, organizó un acto para dar las gracias a todos los que participaron en el Rosario ... Magno celebrado en la capital el pasado 4 de octubre. Asistieron autoridades civiles y militares, patrocinadores, representantes de las cofradías participantes y de acogida, músicos, empresas colaboradoras y miembros de la Comisión de la Magna, entre otros.

