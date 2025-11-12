La Iglesia de Jaén da las gracias a quienes hicieron realidad la Magna

La Iglesia de Jaén, con el obispo a la cabeza, organizó un acto para dar las gracias a todos los que participaron en el Rosario ... Magno celebrado en la capital el pasado 4 de octubre. Asistieron autoridades civiles y militares, patrocinadores, representantes de las cofradías participantes y de acogida, músicos, empresas colaboradoras y miembros de la Comisión de la Magna, entre otros.

El presidente de la Comisión y provicario general de la Diócesis, José Antonio Sánchez, dijo que por medio de este acto se quería recordar el 4 de octubre no como quien repasa una fecha, sino como quien sostiene entre las manos un «relato vivo». «Un relato que vuelve a nuestro corazón para avivar lo mejor de nosotros y para revelar lo que Jaén es capaz de hacer cuando camina unida», trasladó, a la vez que incidió en que el Rosario Magno fue «una obra de todos».

La nota musical en directo estuvo a cargo de Rafaela Cárdenas y Fernando J. Camacho, que interpretaron en directo el Ave María de William Gómez. Tras la proyección de un vídeo resumen del 4 de octubre, se presentó el libro memoria 'Magnum Rosarium Spei: un día para la historia', editado por Blanca Impresores, cuyo primer ejemplar entregó José Antonio Sánchez al obispo, Sebastián Chico.

Ampliar El provicario entregó el primer ejemplar del libro al obispo. Diócesis de Jaén

A continuación, Chico hizo entrega de un obsequio a instituciones, patrocinadores y cofradías: una placa de cerámica con un extracto del cartel del Rosario Magno en el que se podía leer «Gracias por escribir esta página de la historia de la Iglesia de Jaén». El recuerdo es obra del taller Alverna de Cáritas Diocesana de Jaén, perteneciente al Programa de Reclusos de Cáritas que tiene como principal objetivo dotar a las personas acompañadas de competencias, conocimientos y destrezas profesionales y posibilitar de este modo su inserción laboral. A las cofradías participantes también se les hizo entrega de una bendición episcopal firmada por el obispo como reconocimiento por ese día.

Comunión

El prelado jienense cerró el acto con una intervención centrada en el espíritu de comunión de quienes se involucraron en el Rosario Mago. «Si algo ha brillado con especial fuerza ha sido la unidad de todos, esa unidad a la que los cristianos llamamos comunión. Administraciones, entidades, empresas, instituciones civiles y eclesiales… todos, hombro con hombro, trabajando por un bien mayor, que supera a lo que cada uno representa, y que solo cobra sentido cuando todos trabajamos unidos en la misma dirección».

Ampliar Entrega del obsequio a representantes de las cofradías. Diócesis de Jaén

Chico abundó en esta idea al expresar que «juntos podemos crecer, juntos podemos brillar, juntos y unidos es como únicamente podemos seguir construyendo un Jaén de progreso, de futuro y por qué no, de esperanza. En esa armonía de esfuerzos, Jaén ha dado un ejemplo hermoso de lo que significa ser una comunidad viva, capaz de unirse en torno a lo esencial y, además, hacerlo con esplendor y repercusión más allá de nuestras fronteras».

Asimismo, recordó que la religiosidad popular de la provincia se había enriquecido con la aportación de las costumbres y sellos de identidad propios de cada una de las hermandades que habían participado.

El obispo, que agradeció la labor de la Comisión Magna, manifestó por último que la misión del Rosario y del Jubileo se habían cumplido: «No fue solo una celebración extraordinaria, sino un signo de comunión. Una proclamación de que Jaén tiene una alma grande y capaz de hacer cosas grandes. Y de que cuando la Iglesia y la sociedad caminan juntas, el corazón de nuestra tierra late al mismo compás, el del Evangelio y en este caso, también, el de la esperanza».