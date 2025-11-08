Ifeja abrirá su aparcamiento para el derbi Jaén-Linares de forma gratuita

La Institución Ferial de Jaén (Ifeja) abrirá este domingo, 9 de noviembre, su aparcamiento con motivo del encuentro entre el Real Jaén y el Linares ... Deportivo para prestar servicio a la afición de forma gratuita, tal y como informa el Ayuntamiento.

Las instalaciones estarán disponibles desde primera hora de la mañana y hasta las 20:30 horas, una vez haya terminado el encuentro, para que las y los aficionados puedan estacionar sus vehículos en las más de 2.000 plazas de que dispone en sus aparcamientos principales. De esta forma se presta servicio complementario al estadio de La Victoria que en esta ocasión no tiene disponible su párking, pero ha dispuesto un espacio para la parada de autobuses, tanto los servicios extraordinarios como los del servicio ordinario de transporte urbano.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, agradece a la institución y a su responsable, Ángel Vera, este acuerdo que permite dar alternativas a quienes se desplacen hasta la zona para disfrutar del partido.

Operativo especial

El Ayuntamiento ha desplegado un operativo especial tanto de transporte como de seguridad y circulación para atender este encuentro en el que se espera una afluencia importante de público al estadio de La Victoria. En este sentido recuerda que el dispositivo contará con la participación de 20 agentes y un subinspector de la Policía Local, que se destinarán exclusivamente al desarrollo de este encuentro deportivo.

Su labor se centrará en vigilar y regular el tráfico en los principales accesos al estadio, desde la avenida de Madrid hasta la avenida y Carretera de Granada, incluyendo cruces y glorietas, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y peatonal durante toda la jornada. Además, la Policía Local mantendrá su servicio ordinario para atender el resto de incidencias en la ciudad. A este operativo se sumarán efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local de Linares y el personal de seguridad privada encargado del control de acceso al estadio de La Victoria.

Zonas de aparcamientos

El Ayuntamiento ha habilitado zonas de aparcamientos: el recinto ferial (acceso por Ronda Sur) a las que se suman las de Ifeja y la explanada ubicada junto a la Jefatura de la Policía Local (entrada por carretera de Granada). No se podrá acceder con vehículo ni estacionar en el campo de fútbol, cementerio o zonas aledañas, excepto aquellas personas autorizadas, como los propios jugadores y el personal del estadio.

Se ha habilitado un dispositivo especial de autobuses que partirá desde la plaza de la Libertad a las 15 horas de mañana, con una frecuencia de paso cada 15 minutos, hasta las 16:45 horas.

El precio del servicio extraordinario será de 1,15 euros a pagar en efectivo. Los autobuses dejarán a los viajeros en el estadio al inicio del encuentro y, al finalizar el partido, realizarán la recogida en la Carretera de Granada, concretamente en la marquesina del cementerio de San Fernando.

El alcalde pide a los asistentes al partido que hagan caso a las recomendaciones de los agentes y personal desplegado en la zona y pide que el respeto y el disfrute de un gran partido sean las notas dominantes en la jornada.