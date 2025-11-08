Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vista aérea de las instalaciones de Ifeja. Ifeja

Ifeja abrirá su aparcamiento para el derbi Jaén-Linares de forma gratuita

Las instalaciones, que tienen más de 2.000 plazas, estarán disponibles desde primera hora de la mañana y hasta las 20:30

C. C.

Jaén

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:54

La Institución Ferial de Jaén (Ifeja) abrirá este domingo, 9 de noviembre, su aparcamiento con motivo del encuentro entre el Real Jaén y el Linares ... Deportivo para prestar servicio a la afición de forma gratuita, tal y como informa el Ayuntamiento.

