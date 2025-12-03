Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita al centro educativo. Junta

El IES Santa Catalina de Alejandría empezará 2026 rehabilitado

Se han mejorado aspectos como la eficiencia energética, el confort térmico, la accesibilidad y la seguridad

E. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:16

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, está culminando los trabajos de rehabilitación integral del ... Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Catalina de Alejandría de Jaén, que cuentan con un presupuesto total de 4.513.719,64 euros y que se encuentran ya a más de un 98% de ejecución por lo que se prevé que finalicen en este mes de diciembre.

