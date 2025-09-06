«El idioma es la vía más rápida y eficaz para que un inmigrante se integre»

El doctor en Lingüística y profesor en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada Aurelio Ríos Rojas ha participado en el 'Taller ... para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas' incluido en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad a Distancia de la UNIA. Como experto en el castellano, ha tratado de transmitir a los docentes las mejoras herramientas, métodos y técnicas para conseguir que nuevos hablantes aprendan de la manera más útil el idioma.

— ¿Hay alguna diferencia entre la lengua castellana y otros idiomas?

—Ninguna. Se trata de una lengua vehicular, es decir, que una persona que llega a una sociedad anfitriona o de acogida tiene que aprender si quiere progresar o integrarse. El idioma es la vía más rápida y eficaz para integrarse, no solo a través de la proyección educativa o profesional sino también en las relaciones interpersonales, de otra manera la inmigración queda en un nicho.

—¿Cómo se enseña a una clase donde los alumnos tienen otro idioma?

—Primero quiero aclarar que desde la lingüística no diferenciamos entre extranjeros, da igual si es inmigrante legal, ilegal o refugiado; en todos los casos hablamos de nuevos agentes sociales u hablantes. Ahora lo principal es centrarse en cumplir su objetivo: aprenden la lengua para integrarse socialmente en la vida cotidiana, laboral o religiosa. En definitiva, que les sea útil en su día a día.

—Supongo que, aunque todos sean nuevos hablantes, habrá diferencias en el método docente.

—Así es. En la inmigración podemos diferenciar cuatro grupos: los alfabetizados, que saben leer y escribir en un código similar, como el francés y el español. Después los ágrafos, personas alfabetizadas pero en un código completamente distinto, como el árabe o chino. Después están los neolectores, que pueden reconocer letras o algunas palabras, y luego los iletrados, que no sabe leer y escribir. Estos últimos son el grupo más complejo.

—¿Cómo se puede enseñar a un estudiante que no comparte tu idioma?

—El pedagogo brasileño Paulo Freire desarrolló un método muy efectivo a través de palabras generadoras de significado. Empezamos por símbolos, siglas y términos que necesitan saber en su vida cotidiana, como hospital, locutorio o supermercado. Luego se continúa con la interacción oral y después luego la comprensión lectora.

—¿No se aborda la gramática?

—Ese es el último paso. No nos damos cuenta, pero el mundo está lleno de carteles o de símbolos, eso es lo que necesitan aprender, más que cómo se utiliza el subjuntivo. Les enseñamos el uso de la lengua, pero no creamos a conocedores de la lengua.

—¿Cómo se enseña a inmigrantes o refugiados, que ha tenido que soportar en muchos casos grandes penalidades?

—Atendiendo a las necesidades que presenten y proporcionándoles 'inputs' que sean comprensibles, y para eso hay que tener paciencia. El problema es que el profesorado suele estar poco preparado, en el imaginario popular está que si soy español y se español puedo enseñarlo, pero no es así, la docencia es una ciencia.

—¿Qué consejo daría a un profesor que enseñe idiomas a inmigrantes y refugiados?

—En cada clase tienen que aprender algo que se extrapole a su vida real. Es una enseñanza a corto plazo, que les sirva para ir a comprar, por ejemplo. A un señor senegalés que está vendiendo 14 horas en la calle no puede ir a clase para que le cuenten las tres conjugaciones. Necesitan la motivación de que les sea útil, porque en las aulas te encuentras que cada día viene un número diferente de estudiantes, no puede haber una planificación previa.

—¿Alguna herramienta o técnica en concreto que utilice?

—Las nuevas tecnologías son una herramienta muy útil, el idioma no lo saben, pero se manejan genial con el teléfono, y pueden recurrir a diccionarios o traductores en línea. Después es fundamental detectar que idioma conocen de antes, porque es un gran punto de partida para comenzar. Puede que no conozcan el español, pero muchos de ellos hablan dos, tres o incluso cuatro idiomas.

—¿Alguna anécdota o momento emotivo que recuerde dentro de un aula?

—No diré anécdotas ni recuerdos emotivos, pero sí que trabajar con inmigrantes abre la mente. Una vez realizamos un ejercicio práctico y llevé a unas alumnas a una gran superficie. Vi que solo miraban al suelo, y hablando con ellas entendí que en su país de origen en los mercados los productos estaban en el suelo, no tenían estanterías, y por eso tenían esa conducta. Solemos dar muchas cosas por sentado que en realidad no son tan evidentes.

—¿Qué cree que hace falta desde las instituciones para facilitar que aprendan castellano?

—Lo primero es entender que no vienen por gusto sino por necesidad. Después es vital buscarles espacios donde puedan practicar la lengua, donde puedan interactuar con la sociedad. Esto lo hacen mucho en Cataluña, en asociaciones de castellers, donde pueden socializar y emplean lo aprendido.

—¿Qué ocurre si no se les ofrece estos espacios donde practicar el idioma?

—Ahí se acaban formando los famosos guetos, donde los vecinos hablan en su idioma nativo y prácticamente no se relacionan con el resto de la sociedad. Pero esto también nos ha pasado a nosotros, conozco a migrantes que se fueron a Alemania 40 años y apenas chapurreaban el alemán porque se relacionaban entre españoles.

—¿Llegados a ese punto hay algún método de retorno?

—Los hijos. Como por ley los menores tienen que estar escolarizados, ello sí acaban aprendiendo el idioma y se convierten en intermediarios entre los progenitores y la sociedad.