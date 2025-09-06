Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El doctor en Lingüística Aurelio Río Rojas en la sede Antonio Machado de la UNIA. IDEAL

«El idioma es la vía más rápida y eficaz para que un inmigrante se integre»

Aurelio Río Rojas, Doctor en Lingüística ·

El profesor de la UGR señala la necesidad de enseñar a migrantes y refugiados el idioma a través de términos que usen en su vida cotidiana

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:25

El doctor en Lingüística y profesor en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada Aurelio Ríos Rojas ha participado en el 'Taller ... para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas' incluido en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad a Distancia de la UNIA. Como experto en el castellano, ha tratado de transmitir a los docentes las mejoras herramientas, métodos y técnicas para conseguir que nuevos hablantes aprendan de la manera más útil el idioma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La renovación convive con la tradición
  2. 2 Tres heridos en Lupión tras arder una moto en una cochera
  3. 3 El afán de los colectivos le da mayor prestancia al caballo en la Feria
  4. 4 El segundo Festival del Casco Antiguo de Martos, con seña de identidad propia
  5. 5 Torreperogil se queda sin tres unidades en el IES Gil de Zático
  6. 6 Las plantas de biometano inquietan en Jaén por los malos olores y el tráfico
  7. 7 Baeza recibe este sábado a unos 2.800 opositores para la Guardia Civil
  8. 8 El truco para ver hasta 1.000 canales gratis en la televisión
  9. 9 La OCU dice cual es el mejor detergente que deja la ropa blanco como el primer día por menos de 3,50 euros
  10. 10 Martos empieza su plan de asfaltado con medio millón de euros de inversión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «El idioma es la vía más rápida y eficaz para que un inmigrante se integre»

«El idioma es la vía más rápida y eficaz para que un inmigrante se integre»