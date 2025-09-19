Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración de Ibercaza en Ifeja. Fotos: A. Cubillo

Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental

Ifeja acoge hasta el domingo esta feria en la que tienen cabida más de 80 expositores y una treintena de actividades

Ascensión Cubillo

Jaén

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:54

La actividad cinegética moviliza más de 200 millones de euros en la provincia de Jaén, donde hay unos 15.000 cazadores federados. A su papel ... económico y social se une el hecho de ser también una «herramienta fundamental» en la sostenibilidad ambiental y en la conservación tanto de ecosistemas como de biodiversidad. Este fue el mensaje que se trasladó este viernes en la inauguración de la 17ª Feria de la Caza y de la Pesca de la provincia de Jaén, Ibercaza Caja Rural de Jaén, un acto que reunió a las administraciones local, provincial, autonómica y nacional, así como a representantes de la Caja Rural y de la Real Federación Española de Caza, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La puesta en valor de las murallas árabes de Andújar estará lista a finales de este año
  2. 2 Salvan a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Jaén y Córdoba
  3. 3 Abren los locales juvenil de ensayo en Andújar
  4. 4 El colectivo del Alzheimer invoca a un trato igualitario para la enfermedad
  5. 5 La Virgen de la Capilla no será portada en trono durante la magna
  6. 6 Salvan a 20 mujeres que eran explotadas sexualmente en Jaén y Córdoba
  7. 7

    Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental
  8. 8 Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén
  9. 9 Rescatan a un hombre de un pozo de 12 metros de profundidad en Arjonilla
  10. 10

    La justicia ratifica que el castillo y la aldea del paraje de Otíñar ya sí son de los jienenses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental

Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental