Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental

La actividad cinegética moviliza más de 200 millones de euros en la provincia de Jaén, donde hay unos 15.000 cazadores federados. A su papel ... económico y social se une el hecho de ser también una «herramienta fundamental» en la sostenibilidad ambiental y en la conservación tanto de ecosistemas como de biodiversidad. Este fue el mensaje que se trasladó este viernes en la inauguración de la 17ª Feria de la Caza y de la Pesca de la provincia de Jaén, Ibercaza Caja Rural de Jaén, un acto que reunió a las administraciones local, provincial, autonómica y nacional, así como a representantes de la Caja Rural y de la Real Federación Española de Caza, entre otros.

La Diputación organiza a través de Ferias Jaén la 17ª edición de esta muestra que se desarrollará hasta el domingo 21 de septiembre con la presencia de más de 80 expositores y una treintena de actividades, todo ello en una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados en Ifeja.

En este espacio se dan cita organizaciones de caza mayor y menor, armerías, taxidermias, empresas de cuchillería y piel, artistas de caza, adiestradores de perros, rehalas y granjas cinegéticas. Junto al espacio expositivo, se han programado actividades de tiro con arco, exhibiciones caninas, concursos de pesca o talleres de adiestramiento de perros, rapaces y fauna silvestre, así como una exposición de animales naturalizados de los hermanos Garoz que se centra en la fauna de las montañas de Asia.

Ampliar A. C.

A todo esto se suma el mercado Degusta Jaén, donde el público asistente podrá adquirir productos de la tierra elaborados por la quincena de empresas agroalimentarias de la provincia que participan en él. Las conservas de carne de caza, los patés de perdiz y la trucha segureña adquieren un protagonismo especial en el marco de Ibercaza.

«Hablar de caza en Jaén son palabras mayores. Contamos con 15.000 cazadores federados y tenemos que decir con orgullo que la actividad cinegética en nuestra provincia moviliza más de 200 millones de euros. Por lo tanto, esta actividad deportiva representa una importante actividad económica, que crea empleo y mantiene la vida en nuestros municipios», puso en valor el presidente de la Diputación, Paco Reyes.

La colaboración de la Administración provincial con el sector se materializa a través del apoyo al expediente para la declaración de la caza de perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural (BIC) Andaluz, en la categoría de actividad de interés etnológico, o la aportación de 150.000 euros para hacer realidad la nueva sede de la Federación de Caza en la provincia de Jaén.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, focalizó su intervención en el potencial económico, social y medioambiental de la caza al tildarla de «herramienta fundamental» en la conservación de ecosistemas y biodiversidad. «Son 45.000 empleos los que están relacionados con el sector cinegético, 3.500 millones de euros en el PIB andaluz. En la provincia de Jaén tenemos más de 800 cotos de caza que ocupan más de 1,2 millones de hectáreas y si bien la mayoría son de caza menor, también hay 276 de caza mayor», precisó García.

En este sentido, recordó que la Consejería trabaja en el Plan de Caza Andaluz atendiendo a las demandas del sector, así como en las órdenes de depredadores, la regulación del guarda de coto de caza y en el estudio para conocer la situación del silvestrismo. Este año se ha puesto en marcha, además, el plan de gestión de la tórtola europea que ha tenido cuatro años de moratoria, y en esta temporada 2025-2026 se ha empezado a cazar.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, habló de la importancia de esta feria y de los dos retos que afronta la provincia en estos tiempos: la lucha contra la despoblación y contra el cambio climático, un escenario en el que el mundo de la caza juega un papel importante.

La última en tomar la palabra fue la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, quien destacó la oportunidad que brinda esta feria para promocionar las «bondades» de la capital jienense y, en concreto, sus propuestas culturales y turísticas.