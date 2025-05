«Huí de Ucrania solo pensando en proteger a mi hija»

Entre estos casos excepcionales se encuentra el de Olha Hryva. En el año 2022 se vio obligada a huir junto a su hija de Ucrania ... para evitar los horrores de la guerra tras la invasión de Rusia. Sin conocer el idioma y tan solo con una amiga en España, decidió trasladarse en busca de seguridad y un lugar donde comenzar de cero.

«Jaén siempre estará en mi corazón. Fue un viaje largo, cogimos 11 trenes, pero yo solo pensaba en proteger a mi hija. Tengo que agradecer el trabajo de Jaén Acoge, llegué sin saber siquiera los números, y con ellos y los orientadores comencé a aprender el idioma, primero con aplicaciones y luego hablando», rememora.

Una situación difícil de afrontar, aunque lo hace con una sonrisa y con optimismo. «Hace unas semanas llamaron a mi padre a filas con 53 años. Intento enterarme solo de lo fundamental y no estar pendientes de las noticias, porque si lo haces te es más difícil comenzar una nueva vida aquí, solo puedes pensar en los familiares y amigos que has dejado atrás, si estarán bien o que les ha podido ocurrir. »

«En Jaén nunca me he sentido discriminada, apartada o rechazada, al contrario. No hay tanta diferencia entre nuestras culturas, pero aquí la gente es más abierta, los desconocidos te saludan por la calle, eso allí no pasa», explica.

Formación

Desde su llegada Olha se preocupó por formarse en hotelería y realizó prácticas en un hotel de la capital. «Comencé a trabajar como limpiadora y después de un año, cuando ya dominaba el idioma, me ofrecieron ser recepcionista y ahora estoy encantada con el puesto y mis compañeros. Hay que adaptarse a la situación y esforzarse en mejorar, y ser conscientes de la suerte de vivir en un lugar como Jaén, donde cada cinco minutos encuentras vistas preciosas y disfrutas de la tranquilidad», explica Olha.

«Por el momento no quiero pensar en el futuro. Ya no se trata solo de que termine la guerra, habría mucho peligro, hay muchas minas enterradas y una gran cantidad de armas, sin contar con los problemas psicológicos que tienen que sufrir los soldados. Por ahora no quiero plantearme esas posibilidades, ya decidiré cuando sea seguro para mi hija.»