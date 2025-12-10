Los huérfanos por la violencia de género recibirán ayuda hasta los 25 años

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha anunciado la ampliación hasta los 25 ... años de la prestación económica dirigidas a los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia de género. Desde la creación de este nuevo derecho, que se aplicó con carácter retroactivo, se han concedido 37 ayudas en Andalucía. La delegada territorial, Ángela Hidalgo, y la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia, Ángeles Isac, han dado a conocer los detalles de esta ampliación.

Hidalgo ha subrayado que «ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que por primera vez crea en noviembre de 2023 este derecho en Andalucía a través de una prestación económica de 5.000 euros para estos niños o niñas hasta los 18 años. Y, ahora, damos un paso más en nuestro compromiso con las víctimas de violencia de género ampliando esta ayuda hasta los 25 años». A este respecto, ha lamentado que «en 37 años de gobiernos socialistas jamás se hubiera aprobado esta prestación».

Asimismo, ha explicado que «el Gobierno andaluz ha adoptado esta importante medida siendo plenamente consciente del trauma y dolor que supone para las hijas e hijos el asesinato de su madre a manos de su pareja o expareja. A este dolor se suma el cambio radical de vida al que se tienen que enfrentar, en muchas ocasiones en una situación de vulnerabilidad socioeconómica».

La delegada territorial ha incidido en que «la decisión de ampliar esta prestación forma parte de la determinación del Gobierno andaluz por mejorar la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, así como prevenir y combatir esta lacra desde la unidad de toda la sociedad».

Solicitud

Por otro lado, Ángeles Isac ha detallado que, desde noviembre de 2023, se han concedido 37 prestaciones económicas, destinadas a 20 niñas y 17 niños. Las personas beneficiarias tienen entre 3 y 17 años. Las provincias de Sevilla y Málaga son las que presentan el mayor número de ayudas, con 9 y 8, respectivamente; seguidas de Almería con seis, Cádiz con cuatro, Córdoba, Granada y Jaén con tres cada una, y Huelva con una ayuda.

Esta prestación económica está dirigida a los hijos e hijas de hasta 25 años que en el momento del asesinato su madre residía en Andalucía o bien que sus hijos e hijas residían en la comunidad en el momento del asesinato. Para el cobro de la ayuda, deben de tener menos de 25 años en el momento de realizar la solicitud independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley. Además, esta ayuda es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se perciba por el mismo motivo.

La responsable del IAM en la provincia ha recordado que esta prestación, de 5.000 euros anuales, se concede previa solicitud independientemente de la renta familiar y se hace efectiva en un solo pago anual una vez se dicte resolución y hasta que alcance los 25 años. La ayuda se actualiza con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual en 2025 la ayuda asciende a 5.140 euros.