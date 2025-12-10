Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los huérfanos por la violencia de género recibirán ayuda hasta los 25 años

La Junta amplía las prestaciones económicas que eran hasta que cumplían 18 años

E. L.

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:28

Comenta

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha anunciado la ampliación hasta los 25 ... años de la prestación económica dirigidas a los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia de género. Desde la creación de este nuevo derecho, que se aplicó con carácter retroactivo, se han concedido 37 ayudas en Andalucía. La delegada territorial, Ángela Hidalgo, y la responsable del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en la provincia, Ángeles Isac, han dado a conocer los detalles de esta ampliación.

