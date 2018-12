Vaya días que he escogido para hablar de huelgas de hambre. Ustedes me disculpan. Pero quién iba a imaginar que un selecto ramillete de políticos que saborean el estar entre rejas iba a ponerse en huelga de hambre en puertas de la Navidad. Lo hicieron siguiendo la sugerencia del lumbreras Puigdemont, gurú mediático donde los haya, que con su habitual facundia animó al ayuno a sus colegas no sin antes él y otros cuantos prófugos de Visa Oro, dieran cuenta de suculentas viandas en opípara cena de empresa secesionista celebrada por todo lo alto en restaurante belga de cinco tenedores.

No se me extrañe el amable lector de que allí también disfrutaran de la mejor mesa y de cubertería de plata; no se me escandalicen por tan poquita cosa. Ya se sabe que este nuestro país es el de la ejemplaridad: donde redentores mesiánicos con coleta predican igualdades bíblicas desde su chalecito de 800.000 euros (según catastro), de sobra es conocido que el nuestro es país donde los que recetan privaciones y piden sacrificios se pegan la gran vida en el extranjero, un lugar donde los gobernantes salen a comprar tabaco a bordo de aviones Falcon.

Bien, pues los líderes catalanes independentistas que están en enchirona abrazaron la huelga de hambre, pero de aquella manera. Es decir, no como Gandhi. Ellos la llaman huelga de hambre 'de baja intensidad', que para todo tienen nombrecito moderno. Huelga de hambre que al parecer ha consistido en comer poquito pero mejor de lo habitual. Así, en lugar del cotidiano chuletón de Ávila bien regado con caldos del Penedés, se pimplan -a mediodía- cuarto y mitad de chuletillas de cordero con queso de la Garrotxa, y para la cena algo ligerito: capón gallego de Vilalba o pularda en salsa eslovena, que en la cárcel de Lledoners no se andan con chiquitas cuando se trata de velar por la nutrición de sus internos y más si son secesionistas.

Suerte que los médicos del 'Centre Penitenciari Lledoners' no les han quitado ojo a los huelguistas. Los han tenido entre algodones, no sea que perdieran algún gramo de sebo separatista. No les ha faltado ni gloria bendita; también un chequeo completo cada día, no sea que les diera un vahído.

Pero mire usted por donde, el ayuno les ha durado un rato. Pronto anunciaron los huelguistas que no estaban por la labor de sentir el gusanillo, que no iba con ellos eso del vacío de poder y menos de estómago, que a ellos lo que les va es la crema catalana en un cubo, los panellets y los chocolates de Vilafranca por arrobas. Nada de escalibada ni mariconadas de esas, pues los políticos presos están hechos a cosas con fundamento como el 'procés' mismo. Los presos independentistas tienen saque como cualquiera que está al frente de una gran empresa.

Así que nada de verduritas ni de hipoglucemias. Huelgas las justas y nada limitar sólidos, y menos en navidades. Que no nos falte el cava ni los canelones de San Esteban. No sea que venga un colapso o algo peor.