Hoteles y restaurantes esperan «un lleno total» en la capital el día 4 con la procesión Magna

Grandes expectativas en una jornada que unos y otros esperan que sea «histórica» en la capital. La procesión Magna que se desarrollará en la ciudad ... de Jaén el próximo 4 de octubre, además de ser una expresión de fe para los creyentes (y una jornada de paciencia para los que no), es una oportunidad de 'oro' para los hoteles y restaurantes de la ciudad, que llevan recibiendo reservas desde hace meses y esperan tener el cartel de 'completo' para ese día.

Los mayores beneficios se esperan en los bares y restaurantes, ya que desde HosturJaén (Asociación de empresas de Restauración y Turismo de la provincia de Jaén), su presidente, Francisco Navarro, señala que «va a ser un acontecimiento único en la historia por la afluencia que esperan con miles de personas de numerosos pueblos, más los vecinos y vecinas de toda la ciudad».

Es por ello que, ante el aumento de la demanda, «con reservas que se acumulan desde hace meses», desde la asociación «se ha advertido a los hosteleros para que se preparen en cuanto a personal y material». De hecho, un amplio número de bares y restaurantes también se ha preparado para «realizar ventas para llevar» puesto que desde la asociación creen que «será difícil acoger a todos los clientes» por lo que muchos también contarán con servicios con embalaje. Se estima que puedan llegar unas 40.000 personas a la capital desde distintos puntos de la provincia. Unas cifras que se traducen en las reservas, al «95%» una semana antes de la procesión Magna, especialmente en las zonas del centro y los alrededores.

«Para nosotros es una situación novedosa ya que los hosteleros nunca hemos vivido algo así, por lo que esperamos estar preparados», reflexiona Navarro que añade que «no se habían visto en un escenario similar desde que se anunciara la corrida de José Tomás en la capital». «Además, salvo cambios, parece que la meteorología nos va a acompañar, por lo que esperamos que el mes de octubre comiencen marcando récords», subraya. La única pega por parte de los hosteleros es la «falta de información por parte del Ayuntamiento», puesto que habrá algunos bares que, por seguridad y por estar situados en el trayecto de los pasos, no podrán tener terraza, y, a finales de esta semana, «nadie les había informado, ni se había reunido con ellos».

Hoteles

Otro de los grupos más beneficiados será el de los hoteles, que también esperan rozar el lleno en muchos de ellos, aunque en menor medida que los restaurantes, por la cercanía de algunos municipios. Aunque desde Tu Jaén (asociación de empresas de alojamientos, camping, servicios turísticos y culturales, turismo activo y ocio de la provincia de Jaén) señalan que «aún es pronto para tener datos oficiales sobre las reservas», pero puntualizan que «serán muy buenos».

En algunos casos, de hecho, «están al completo», mientras que otros establecimientos, de mayor tamaño, «apenas les queda alguna habitación suelta». Por tanto, los empresarios de la capital «tendrán un gran sábado».

La principal duda es si los hoteles de los municipios más cercanos, como Torredelcampo o La Guardia «también se verán afectados», a falta aún de unos días para la gran celebración.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, la Junta y el Obispado se están preparando diferentes protocolos de acceso y seguridad, así como distintas vías de transporte para aquellos que tengan que acceder a los distintos establecimientos durante la jornada.