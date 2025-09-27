Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Terraza de un bar en el centro de la capital, en una imagen de archivo. IDEAL
Acontecimientos

Hoteles y restaurantes esperan «un lleno total» en la capital el día 4 con la procesión Magna

Las reservas comenzaron hace meses desde que se anunciara que 22 cofradías de la provincia desfilarían por las calles del centro de la ciudad

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:00

Grandes expectativas en una jornada que unos y otros esperan que sea «histórica» en la capital. La procesión Magna que se desarrollará en la ciudad ... de Jaén el próximo 4 de octubre, además de ser una expresión de fe para los creyentes (y una jornada de paciencia para los que no), es una oportunidad de 'oro' para los hoteles y restaurantes de la ciudad, que llevan recibiendo reservas desde hace meses y esperan tener el cartel de 'completo' para ese día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El retiro creativo del ubetense David Uclés en Asturias
  2. 2 El mejor escaparate y ejemplo de la diversificación de la economía local
  3. 3 La plataforma de alcaldes de convoca el día 25 de octubre una manifestación en Andújar para defender el hospital
  4. 4

    Herida una mujer con una botella en la cabeza en Jaén
  5. 5 Compromiso sin uniforme: 450 civiles juran bandera en Jaén
  6. 6 Andújar honra al intelectual y gran difusor del flamenco
  7. 7

    El Real Jaén, a por el primer triunfo ante su afición
  8. 8 La Junta pide a Junts Â«respetoÂ» tras sus comentarios sobre las deducciones fiscales andaluzas
  9. 9

    El retiro creativo del ubetense David Uclés en Asturias
  10. 10

    Tommy Robinson, el 'mártir' británico de la extrema derecha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hoteles y restaurantes esperan «un lleno total» en la capital el día 4 con la procesión Magna

Hoteles y restaurantes esperan «un lleno total» en la capital el día 4 con la procesión Magna