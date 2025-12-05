Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Autoridades junto a Carlos Guirao, quien está al frente del Hotel Condestable Iranzo. Ideal

El Hotel Condestable Iranzo conmemora su 50º aniversario

Ponen en valor la trayectoria de este establecimiento «testigo y protagonista» del desarrollo turístico experimentado por Jaén

Ideal

Jaén

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:51

El Hotel Condestable Iranzo conmemoró su 50º aniversario con un acto en el que se rindió homenaje a su trayectoria, marcada por la «hospitalidad y ... el compromiso» con la ciudad de Jaén. En él participaron la familia Guirao, el equipo del hotel, autoridades y representantes de colectivos, entre otros.

