El Hotel Condestable Iranzo conmemora su 50º aniversario

El Hotel Condestable Iranzo conmemoró su 50º aniversario con un acto en el que se rindió homenaje a su trayectoria, marcada por la «hospitalidad y ... el compromiso» con la ciudad de Jaén. En él participaron la familia Guirao, el equipo del hotel, autoridades y representantes de colectivos, entre otros.

Una velada que sirvió para reencontrarse con quienes han sido «parte fundamental» de su camino: clientes, trabajadores, amigos, colaboradores y personalidades que han contribuido a convertir este hotel en un «referente de la vida social y cultural jienense».

El alcalde, Julio Millán, recordó que el Condestable nació para cubrir la necesidad de una oferta hotelera fuerte en una capital que aspiraba a crecer y a abrirse al turismo. «Aquellos pioneros entendieron que Jaén necesitaba un espacio amplio, moderno para su tiempo y preparado para acoger a quienes nos visitaban, y ese espíritu inicial fue clave para que el hotel se convirtiera muy pronto en referencia ineludible del centro de la ciudad», dijo.

«Hoy el Condestable afronta una nueva etapa ilusionante. El grupo empresarial que lidera Carlos Guirao ha asumido el relevo generacional con una energía y una visión emprendedora que hablan muy bien del futuro del establecimiento. La renovación casi total de sus instalaciones, la apuesta por la eficiencia energética y los nuevos servicios son prueba de un compromiso real por seguir creciendo. Y lo que viene ahora, demuestra que no estamos celebrando solamente un aniversario, sino el inicio de un nuevo capítulo», añadió.

Cooperación

En esta misma línea se expresó el vicepresidente primero de la Diputación de Jaén y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, quien puso de relieve la trayectoria de este establecimiento así como su cooperación en el trabajo realizado por la Administración provincial en materia turística desde la creación de la marca 'Jaén, paraíso interior'.

Latorre, que felicitó a la familia Guirao y a los trabajadores, se refirió a este establecimiento como «un auténtico referente» por su calidad, cercanía y hospitalidad, además de poner de relieve «que forma parte del paisaje de la ciudad, de la vida de los propios jienenses y también de muchos de los que nos visitan».

También señaló que ha sido «testigo y protagonista» del desarrollo turístico experimentado por la provincia jienense y un aliado, a través de la familia Guirao, en el «trabajo que se emprendió desde la Diputación de Jaén en materia turística con la puesta en marcha de la marca Jaén, paraíso interior hace ya casi 30 años».