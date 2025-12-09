La hostelería, 'a tope' en Navidad: sin hueco en fin de semana y mesas sueltas de lunes a viernes

Buenas perspectivas para la hostelería jienense en Navidad, aunque con matices. En la campaña más importante de cada año los establecimientos se juegan acabar con ... buenos números, y la previsión es bastante positiva para el final de 2025, con un porcentaje de ocupación muy alto y las reservas completas para los tres fines de semana restantes hasta Nochevieja.

Así lo asevera para IDEAL Francisco Navarro, presidente de Hosturjaén, patronal del sector de la hostelería y turismo de la provincia. Según detalla, la mayoría de establecimientos ya han colgado el cartel de reservado en todas sus mesas. La mayor parte de las llamadas son para guardar hueco para comidas de empresa, amigos o familiares. Lo habitual cada año cuando se acerca la Navidad.

«Notamos como cada vez la gente es más previsora y reserva antes. Ya no podemos guardar más sitios de viernes a domingo. Lo que intentamos ahora es cuadrar al resto de clientes para que entre semana también esté todo lleno. Por el momento aún quedan huecos, pero estamos convencidos de que se completarán», manifiesta Navarro.

El puente de la Inmaculada ha sido la primera prueba de fuego, y se ha superado con nota. Según estiman desde Hosturjaén, el porcentaje de ocupación en bares y restaurantes se ha situado en torno al 90%. Los motivos principales, dos: las primeras actividades de la Navidad en muchos municipios, como la capital, y el regreso a casa de los jienenses que residen fuera y que han aprovechado para volver estos días.

«Sin duda es una noticia muy positiva. El espectáculo de luces ha ayudado en la capital, donde todo el fin de semana se ha respirado un ambiente festivo. Al final, cuando la gente sale a la calle aprovecha para cenar fuera, tomarse una cerveza o una tapa. Todo suma, y eso acaba notándose en el bolsillo de los hosteleros», explica el presidente de Hosturjaén.

Una realidad más que visible en los bares. Mesas llenas, barras abarrotadas y clientes haciendo cola para encontrar hueco. Esa es la situación a la que se enfrentan los hosteleros jienenses, tal y como relata Noelia, camarera en un establecimiento en el centro histórico de Linares.

«Sabemos que a partir de noviembre la temporada es muy dura, nos toca hacer horas extras y doblar turnos para poder atender la demanda de los clientes. Es cierto que ese dinero siempre viene bien, más ahora con los gastos de Navidad, aunque puede llegar a ser abrumador tanto trabajo. Hay que intentar tomárselo con humor y aguantar lo que toca», explica.

Inflación

Las perspectivas son similares a las del 2024, si bien el sector arrastra el mismo problema desde hace tiempo: la subida de los costes de producción. Con un IPC en constante subida, con todos los gastos al alza, desde la luz hasta los alimentos, es imposible que eso no se vea reflejado en el coste final del plato, si bien los hosteleros también asumen parte de esas pérdidas.

«Somos conscientes de que para muchas familias cenar fuera se ha convertido en un lujo. No podemos evitar subir los precios con la coyuntura actual, pero no tanto como lo hacen nuestros costes. Es un poco 'ir a pachas', que ni uno ni otro asuman todas las consecuencias de la inflación. Sin embargo, eso se traduce en que nuestros márgenes son menores, y por tanto tenemos que estar siempre llenos si queremos que salgan las cuentas a final de mes», explica Navarro.

Esta coyuntura económica se nota en el consumo de los clientes. No es tanto que dejen de ir, que también, sino que la mayoría cada vez se fija más en el precio a la hora de escoger establecimiento y se decanta por las opciones más económicas, como el menú, frente a otras como las raciones, que suelen acabar saliendo más caras.

Otra tendencia cada vez más en auge es pedir comida a domicilio en Nochebuena y Nochevieja. Los clientes, cansados de tantas horas en los fogones preparando platos para decenas de personas, prefieren encargar a restaurantes comida, que después solo tienen que calentar y listo, ahorrándose además limpiar más tarde. Rápido, sencillo y para toda la familia.

Francisco Navarro señala que además cada vez se incrementan más las comidas y cenas en los mismos días de Nochebuena y Nochevieja, si bien duda de que esa práctica se extienda y se haga común en el sector. «Al final un día o dos no te van a salvar el año, y los trabajadores merecen estar con sus familias. Puede que algún establecimiento ofrezca ese servicio, pero no creo que se convierta en costumbre», manifiesta.