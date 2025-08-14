Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una terraza del centro de la capital, en la plaza de la Constitución, este jueves. M. M.
Economía

La hostelería nota un ligero descenso en el consumo de los jienenses durante 2025

La bajada podría rondar entre un seis y un diez por ciento a lo que se une un verano marcado por el calor y las ganas de buscar destinos más frescos

Manuela Millán

Manuela Millán

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:34

Menos consumo, aunque satisfechos con las cifras en hostelería. Jaén es una ciudad, y una provincia, de bares. El clima del sur, aunque más duro ... que otras provincias, y la propia forma de ser de los jienenses, hace que les guste compartir la vida en torno a una mesa y algo 'fresquito'. Sin embargo, y aunque la economía a nivel nacional pase por un buen momento, hay quienes en su día a día han recordado en los últimos meses ante la subida del coste de la vida.

