La hostelería nota un ligero descenso en el consumo de los jienenses durante 2025

Menos consumo, aunque satisfechos con las cifras en hostelería. Jaén es una ciudad, y una provincia, de bares. El clima del sur, aunque más duro ... que otras provincias, y la propia forma de ser de los jienenses, hace que les guste compartir la vida en torno a una mesa y algo 'fresquito'. Sin embargo, y aunque la economía a nivel nacional pase por un buen momento, hay quienes en su día a día han recordado en los últimos meses ante la subida del coste de la vida.

Esta es la reflexión que hace el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Jaén (HosturJaén), Francisco Navarro, que, si bien señala que no tienen datos concretos, confirma que la tendencia en la provincia es igual que en el resto de la comunidad andaluza. «Sí que hemos notado un descenso en el consumo en los primeros meses del año 2025 en bares y restaurantes que podría oscilar entre un seis y un diez por ciento», explica. Los motivos los relacionan a la «diferencia entre los salarios y la inflación» que se traduciría en «un recorte de las salidas y el ocio».

A pesar de ello, es común ver a familias y grupos de amigos llenar las terrazas los fines de semana por lo que desde la asociación, a pesar de este descenso, se muestran satisfechos con el transcurso del año a falta del comienzo de la próxima temporada, con el otoño como uno de los mejores momentos para la provincia por sus temperaturas, que hacen además que aumente el turismo.

Puente marcado por el calor

Con respecto a los próximos días festivos, el balance, como ocurre cada año, es prudente. «En el caso de la capital, como en otros puntos de la provincia, hay un gran número de vecinos que se marchan estos días o bien de puente, o de vacaciones, por lo que la demanda cae durante todo el mes de agosto», señala Navarro.

De hecho, añade que esto anima a muchos de los hosteleros a cerrar unos días durante este mes en el que, además, es complicado ofrecer servicio en las terrazas durante la mayor parte del día debido a las altas temperaturas. Mucho más en un 2025 en el que agosto marcará una de las olas más intensas desde que hay registros.

Por tanto, «y a excepción de las zonas de sierra», el verano no es el mejor aliado para los bares y restaurantes de la ciudad, que esperan a que baje el mercurio para volver a retomar la rutina y, con ello, el aumento de la demanda.

Turismo

También desde TurJaén (Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la provincia de Jaén) confirmaron, hace unos días, el descenso de casi dos puntos a nivel provincial en porcentaje de ocupación durante el mes de julio de 2025 con respecto al anterior. De esta forma, la ocupación en la provincia ha sido de un 49,30%, 2,8 puntos menos.

Por zonas, la que sufre una bajada de turismo más acusada es el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, con algo más de un 3%. Le siguen las ciudades renacentistas, Úbeda y Baeza, que bajando 2,19% según los datos de TurJaén. Menos acusado es el descenso de la capital, aunque también ha recibido menos turistas, afectada en un 1,31%. Por el momento, no hay datos oficiales del comportamiento turístico en agosto.