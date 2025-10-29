El Hospital Universitario de Jaén atiende a más de 500 pacientes en la Unidad de Ictus

El ictus es la enfermedad cerebro-vascular más frecuente del mundo. Más de 1.000 personas sufren uno cada año en Jaén, según la Sociedad ... Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, y hasta un 30% se deben a la estenosis carotídea, el estrechamiento de la principal arteria que abastece de sangre al cerebro por acumulación de grasa y colesterol.

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ictus y el Hospital Universitario de Jaén ha instalado una mesa informativa e iluminará su fachada principal de amarillo, color que simboliza a este tipo de patologías. Este centro ha atendido a 564 pacientes en lo que va de año en la Unidad del Ictus, situada en la sexta planta del Neurotraumatológico.

«El ictus es la segunda causa de muerte en todo el mundo y es la principal causa de discapacidad en el adulto, representa por tanto uno de los principales problemas socio-sanitarios de España. La intervención del neurólogo reduce la mortalidad, la dependencia posterior y los costes sociosanitarios», ha explicado la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, quien ha participado en esta actividad junto con la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez.

Los especialistas inciden en la importancia de actuar con celeridad cuando se sufre un ictus, saber reconocer los primeros signos y síntomas (pérdida brusca de fuerza o de sensibilidad en un lado del cuerpo, pérdida brusca de la capacidad de hablar o pérdida de equilibrio). También ponen el foco en la prevención, lo que implica practicar deporte de forma habitual y llevar una alimentación saludable. En este sentido, enfatizan en que casi el 90% de los ictus se podrían prevenir con un adecuado control de factores de riesgo vascular.

El equipo de profesionales que atiende a estos pacientes está formado por personal de las áreas de Neurología, Urgencias y Diagnóstico por Imagen. La existencia de estas unidades de ictus ha demostrado reducir de forma considerable la morbimortalidad asociada al ictus y, con ello, una mejora significativa el pronóstico funcional a los tres meses de haberlo sufrido, según se informa desde la Junta de Andalucía.

En la comunidad la atención al ictus está estructurada en red y organizada en tres niveles de respuesta, según la complejidad que presente el paciente. En el primero están los equipos de ictus, existentes en todos los hospitales comarcales de la provincia de Jaén.

En el segundo nivel se encuentran las unidades de ictus para la hospitalización y monitorización continuada, contemplándose una en cada provincia, y en el tercero están los hospitales de referencia que prestan todos los tratamientos disponibles a día de hoy en fase aguda a un paciente que sufre un ictus.