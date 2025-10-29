Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Profesionales que han participado en la mesa informativa del Hospital Universitario de Jaén. Ideal

El Hospital Universitario de Jaén atiende a más de 500 pacientes en la Unidad de Ictus

Los especialistas inciden en la importancia de actuar con celeridad cuando se sufre uno y saber reconocer los primeros signos

A. Cubillo

Jaén

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:14

El ictus es la enfermedad cerebro-vascular más frecuente del mundo. Más de 1.000 personas sufren uno cada año en Jaén, según la Sociedad ... Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular, y hasta un 30% se deben a la estenosis carotídea, el estrechamiento de la principal arteria que abastece de sangre al cerebro por acumulación de grasa y colesterol.

