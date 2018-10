El Hospital lleva al juzgado el caso de la mujer en la UCI por la práctica de un médico naturista Complejo Hospitalario de Jaén, donde en un primer momento fue ingresada la mujer. / IDEAL El Colegio de Médicos de Jaén le ha abierto un expediente informativo por si es motivo de sanción «o incluso de denuncia en el juzgado» LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 10 octubre 2018, 00:10

El Hospital de Jaén ha remitido al juzgado el caso de la mujer que se encuentra en la UCI del Reina Sofía de Córdoba después de haber sido tratada por un médico naturista de Jaén capital. Asimismo, el Colegio de Médicos de Jaén ha abierto un expediente informativo al médico naturista para aclarar los detalles de su actuación y valorar posibles medidas.

Fuentes sanitarias confirmaron ayer a Europa Press que la derivación al juzgado es una práctica habitual en este tipo de casos. Una vez llegue al juzgado instructor que se le asigne, será el titular del mismo el que ordene a la Policía Nacional las diligencias de investigación que se consideren oportunas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades en el caso de que finalmente se incurriera en las mismas.

Los hechos se remontan al pasado sábado, cuando esta mujer, de entre 55 y 60 años, fue trasladada desde el Complejo Hospitalario de Jaén al Hospital Reina Sofía de Córdoba como consecuencia, al parecer, de los efectos de dos tratamientos a los que la sometió un médico naturista en Jaén, uno de ellos con punciones en el tórax, que acabaría, según las primeras informaciones, provocándole un taponamiento cardiaco por rotura del ventrículo.

La mujer llegó a las Urgencias del Hospital de Jaén y tras un primer reconocimiento y ante la gravedad de las lesiones fue trasladada de urgencia al Reina Sofía, donde fue intervenida por el equipo de Cirugía Cardiovascular. El último parte médico ofrecido ayer por el Reina Sofía de Córdoba señaló que la paciente permanecía en el UCI y que su estado era estable dentro de la gravedad.

La mujer acudió a un médico naturista de la capital jienense que la sometió a dos tratamientos, uno de ellos de punciones en el tórax y un segundo de hidrocolonterapia con ozono. Al parecer fueron tres punciones en el tórax y una de ellas fue la que le provocó el taponamiento cardiaco por la rotura del ventrículo. No se ha confirmado si las punciones estaban dentro de un tratamiento de acupuntura. «Uno de los problemas más graves de la acupuntura es que se produzca un desgarro en el corazón, que es lo que parece que ha ocurrido», señala el presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Emilio García de la Torre.

El segundo de los tratamientos, el de ozono rectal, también le ha traído consecuencias, ya que según las mismas fuentes sanitarias le ha ocasionado un neumoperitoneo en la cavidad peritoneal, de la que también está siendo atendida. «Parece ser que fue una colonoscopia en la que se introduce por el recto un 5% de ozono y un 95% de oxígeno, con la teoría no demostrada de que si se le da mucho oxígeno a una enfermedad tumoral puede inhibirse o desaparecer, pero no está demostrado científicamente. Parece que se metió más presión de la cuenta al realizarla, es como si inflas un globo y explota», recalcó ayer Emilio García de la Torre.

Sin quejas hasta ahora

Por su parte, el Colegio de Médicos de Jaén ha abierto un expediente informativo al médico naturista. El presidente del Colegio de Médicos de Jaén aclaró que el médico al que se responsabiliza del estado de la mujer es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, está colegiado y hasta el momento no se había recibido ninguna queja.

El expediente informativo abierto contará con juez instructor y secretario para que se «empiece de forma urgente a estudiar el caso por si es motivo de sanción por parte del Colegio o incluso de denuncia en el juzgado». Será este procedimiento el que aclare «qué ha pasado en realidad» y el que determinará la actuación del Colegio. García de la Torre se mostró confiado en que el expediente «no sea largo» porque «tiene que ser muy rápido». En su tramitación, el médico afectado, como no puede ser de otra manera, podrá presentar sus alegaciones.

Para el Colegio de Médicos de Jaén, lo ocurrido se circunscribe a la medicina alternativa y en este caso no saben «si él le ha ofrecido al paciente un consentimiento informado diciéndole que había otras alternativas, diciéndole que no tiene validez científica, y diciéndole las complicaciones que pueden surgir, entonces, en teoría no tiene por qué haber ningún problema desde el punto de vista deontológico».

Emilio García insistió en que «de entrada no está prohibida la actuación que realizó el médico», y al ser legal no pueden actuar. «El Gobierno debería hacer ilegales estas prácticas, este caso es solo una muestra de los muchos que se producen por toda España», concluyó Emilio García.