El Hospital de Jaén renueva 163 camas articuladas

El Hospital Universitario de Jaén cuenta con 163 nuevas unidades de camas articuladas, en los centros Materno-Infantil y General, que permitirán renovar las utilizadas ... hasta ahora. Estas nuevas camas, además de mejorar la capacidad de movilización y seguridad del paciente, ofrecen una experiencia de ingreso «más confortable, favoreciendo el descanso, reduciendo el esfuerzo postural y aumentando la autonomía y dignidad del paciente durante su hospitalización».

Así lo indica la Junta de Andalucía en un comunicado, en el que se explica cómo la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha visitado el Hospital Universitario de Jaén, junto a la directora gerente del hospital, Belén Martínez, para conocer el nuevo equipamiento adquirido por el centro.

«Estas nuevas unidades han supuesto una inversión superior a los 353.000 euros y suponen un gran avance en confortabilidad para los pacientes ingresados en nuestros centros, además de incidir en la importancia de una mayor movilidad durante su tiempo de ingreso en cualquiera de ambos hospitales», ha señalado González.

González, que ha destacado el «extraordinario trabajo que llevan a cabo los equipos de profesionales que desarrollan su labor de cuidados en el Hospital Universitario de Jaén», ha asegurado que «trabajamos para mejorar estas instalaciones y los equipos tecnológicos que las componen, con el objetivo de facilitar el trabajo de nuestros equipos de profesionales y ofrecer la mejor asistencia sanitaria a través de nuevos materiales electromédicos».

Por su parte, la directora gerente del Hospital Universitario de Jaén, María Belén Martínez, ha destacado que «estas nuevas camas favorecen la movilización más ágil y cómoda del paciente encamado por parte del profesional sanitario, además de posibilitar diferentes posiciones que favorezcan la recuperación del paciente».

Y en la UCI

Estas nuevas unidades se suman a las 13 unidades de camas articuladas destinadas a Cuidados Intensivos, que han permitido renovar las utilizadas hasta ahora. Estas unidades han supuesto una inversión superior a los 265.000 euros y se trata de un gran avance en confortabilidad para los pacientes ingresados en la UCI.

Igualmente, la delegada territorial ha detallado que el centro ha realizado recientemente una inversión de 3,1 millones de euros en otros equipos electromédicos ya en el centro; entre ellos, ecógrafos para Radiodiagnóstico, nuevas incubadoras para la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría, lámparas de quirófano, electrocardiógrafos, respiradores para UCI, desfibriladores, así como un nuevo mamógrafo y un arco quirúrgico.