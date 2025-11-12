Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita de la delegada de Salud al hospital. Junta

El Hospital de Jaén renueva 163 camas articuladas

El nuevo equipiamiento es para los centros Materno-Infantil y General

E. L.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

El Hospital Universitario de Jaén cuenta con 163 nuevas unidades de camas articuladas, en los centros Materno-Infantil y General, que permitirán renovar las utilizadas ... hasta ahora. Estas nuevas camas, además de mejorar la capacidad de movilización y seguridad del paciente, ofrecen una experiencia de ingreso «más confortable, favoreciendo el descanso, reduciendo el esfuerzo postural y aumentando la autonomía y dignidad del paciente durante su hospitalización».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Granada Sound confirma sus primeros artistas a dos días de iniciar la venta de entradas
  2. 2 IU-Podemos ve poco compromiso de la Junta con la ciudad
  3. 3 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  4. 4 Así hemos narrado la remontada de Alcaraz ante Fritz
  5. 5 Diputación celebra la I edición de las Distinciones 'Sabor Granada
  6. 6

    Los agricultores esperan unas canalizaciones que no llegan
  7. 7

    La Junta pone fecha para la Ciudad de la Justicia en Jaén: 2029
  8. 8 Jaén cambia los lamentos por «autoestima y reivindicación»
  9. 9 Lujo, videojuegos y un intento de asesinato, el oscuro exilio del exdictador sirio en Moscú
  10. 10 Siguen las noches con más de cien personas durmiendo al raso en Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Hospital de Jaén renueva 163 camas articuladas

El Hospital de Jaén renueva 163 camas articuladas