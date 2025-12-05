El Hospital de Jaén homenajea a 148 sanitarios que «se dejaron la piel»

El Hospital Universitario de Jaén ha homenajeado a sus 148 profesionales jubilados y fallecidos durante el año 2024, en un acto que se ha celebrado ... en el salón Guadalquivir de la Institución Ferial de Jaén. En concreto, 142 jubilados y 6 fallecidos.

«El objetivo de este acto de reconocimiento es agradecer la dedicación y el esfuerzo realizado por los homenajeados durante su etapa laboral en el hospital de la capital jienense» ha destacado la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, que ha asistido al encuentro, junto a la directora gerente, María Belén Martínez Lechuga, y el equipo directivo del centro.

Elena González ha agradecido a los profesionales que se jubilan que se hayan «dejado la piel por cuidar de los jienenses, cada uno desde su cometido». «Hoy nos dejáis para iniciar una nueva etapa, y lo hacéis en un momento donde nuestro centro cuenta con nuevos y grandes avances que nos ayudan a ofrecer una mejor asistencia sanitaria».

Por su parte, la directora gerente del centro, María Belén Martínez, ha destacado que «si algo distingue al profesional de nuestro centro hospitalario es su cercanía, profesionalidad y sentido humano en el trato hacia el paciente, que se siente, desde el primer momento, arropado por sus profesionales». En este sentido ha afirmado que «me siento orgullosa de acompañaros en esta jornada festiva, junto a vuestras familias y amigos, puesto que sois un ejemplo a seguir para todos nosotros».

Y música

Durante la cita, las personas homenajeadas, que han podido asistir junto a sus familias, han recibido un regalo conmemorativo, un diploma y una tarjeta especialmente diseñada para profesionales jubilados, para reconocer y destacar su trabajo en el sistema sanitario público andaluz.

Además, han intervenido dos representantes de los profesionales jubilados, que han valorado su paso por el hospital y su experiencia personal y profesional, para finalizar el acto con la actuación del tenor Miguel Ángel Ruíz junto al pianista Alberto Martínez.