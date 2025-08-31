Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Homenaje a Jaén con Miguel Hernández desde el metro de Ámsterdam

El director del Orfeón Santo Reino hace sonar 'Andaluces de Jaén' en un piano a disposición del público

Enara López de la Peña

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:23

Nada como la música para unir a las personas, sin importar el país de procedencia ni las fronteras lingüísticas. Como el sonido de las teclas de un piano, que reverberan en las paredes y hace vibrar el espíritu. Así se debieron sentir en el metro de Ámsterdam cuando, de forma improvisada, comenzó a escucharse 'Andaluces de Jaén'.

Quien se encargó de llevar las letras de Miguel Hernández hasta la capital de los Países Bajos fue el director del Orfeón Santo Reino, Antonio José Molina Estepa, que se encuentra de visita privada por el lugar y, al encontrarse con el piano, no pudo resistirse.

Eran sobre las doce de la noche, el lugar estaba en calma, con algunas personas a la espera del tren al final de la intensa jornada. El piano de cola larga, negro, elegante, reposaba en mitad de la sala donde aguardaban. Molina se sentó, sin grandes ceremonias, con naturalidad, y dispuesto a ofrecer un concierto exclusivo y, por ello, más especial.

El amplio espacio hacía que la música sonara con más potencia, sumado a la voz de Molina, que acompañaba la melodía con la letra de Miguel Hernández, para los «aceituneros altivos» de Jaén, que hacen patria estén donde estén, con el mar de olivos siempre en su corazón.

