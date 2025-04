El hombre misterioso que llega al corazón

Un hombre misterioso que ofrece el amor a Dios y que te toca el corazón. 'The Mystery Man' ha llegado a la capital de Jaén ... para quedarse grabado en la memoria de todo aquel que visite la Catedral desde este sábado y hasta el próximo 15 de julio. La representación de Jesús más realista que se ha hecho hasta la fecha hace parada en la capital jienense tras recorrer varios países del mundo para descubrir quién era aquel misterioso hombre que quedó grabado sobre la Sábana Santa y que cambió el rumbo del mundo.

'The Mystery Man' desarrolla un recorrido histórico, arqueológico y artístico de la figura de Jesús y que culmina con el cuerpo hiperrealista del hombre de la Sábana Santa despojado de cualquier movimiento artístico, como nunca antes se había mostrado. Así se define esta muestra en la que se pueden apreciar detalles que estremecen, como la arena en las uñas, las consecuencias de los clavos en las manos y las decenas de cicatrices de un hombre torturado.

Iluminado con mimo, muestra a un hombre que ha sufrido hasta el extremo, con detalles que erizan la piel y que provocan una reflexión y un impacto profundo en quien se para a contemplarlo. Se inauguró tras la retirada de una sábana entre las principales autoridades y los organizarores de la muestra.

Inauguración

El coro de la Catedral acogió a las decenas de autoridades y eclesiásticos que participaron en la inauguración de este acto único en la ciudad que coincide con los últimos días de Cuaresma en la capital que ya se prepara para vivir con intensidad la Pasión. El acto contó con Chorus The Mystery Man, que abrió con 'Banda Sonora Original The Mystery Man'. Tras ello, acompañaron a la soprano Federica Voltolina que interpretó 'Panis Angelicus de Cesar Frank'.

El primero en tomar la palabra fue el dean de la Catedral, Francisco Juan Martínez, que definió la exposición con «un realismo sorprendente sobre el acontecimiento más importante de la humanidad». Además, anunció que esta muestra ocupa el mayor espacio que se había ofrecido hasta ahora en la Catedral y que está acompañada la Sábana Santa de Noalejo y del Santo Rostro, otros dos tesoros que se pueden ver en Jaén.

Ampliar

Por su parte, el alcalde de la capital, Julio Millán, dio las gracias a los que han hecho posible que 'The Mystery Man' se pueda visitar en la Catedral de Jaén, un lugar que «emociona y fascina» y que, además, se suma a la selecta lista de los lugares hasta los que ha viajado, como Salamanca, Venecia, Guadix, Barcelona o Elche. El acto también contó con la participación de algunos de los patrocinadores de la exposición, como Valeriano Díaz, director de Alsa en la Zona Mediterránea o Antonio Francisco Moya, CEO de Óptima Cultura.

Justo después de escuchar de nuevo al coro, tomó la palabra el comisario de la exposición, Álvaro Blanco, que relató una anécdota que lo hizo remontarse a cuándo tenía 13 años y ya se preguntaba y deseaba ver la figura de Jesús. «Es un cuerpo único en el mundo con la mirada del siglo XXI, la obra más espectacular que se ha hecho sobre su figura, sin ningún tipo de influencias», resumió. Además, a los visitantes les trasladó que «se van a enfrentar a un pensamiento único que les removerá».

Otro momento importante del acto lo protagonizó Ángel Velasco, que donó su premio a Mejor Composición Orquestal en los World Entertainment Awards 2025 por la obra sinfónica 'The Miracle Man', inspirada en la exposición. «En 2023 vi la muestra en Guadix y nunca olvidaré ese momento. Aquel día se me reveló una energía que fue la que me inspiró por lo que a los que vayan a visitarla en Jaén quiero decirles que no es solo un recuerdo, es un encuentro con el amor de Cristo», subrayó.

Obispo

El último en dirigirse a los presentes fue el obispo, Sebastián Chico, que trasladó su alegría por una exposición que «puede hacer mucho bien a la sociedad jienense». Más aún al ser uno de los actos más relevantes que se van a celebrar en el Año Jubilar de la Esperanza. «Vamos a ver una imagen que trasciende lo espiritual y nos lleva a algo profundo. Es una oportunidad de mirar con nuevos ojos el rostro del hombre del que dan testimonio los evangélicos y que describe una muerte que paradójicamente se convierte en un manantial de vida», señaló el obispo.

Así, añadió que el corazón de la ciudad, su Catedral, acoge con «emoción» esta muestra que «sitúa al que la contempla ante la figura que quedó impregnada en la Sábana Santa, la de un hombre maltratado». «El que sufre, azotado, coronado con espinas y suda sangre y aquí está el auténtico misterio. El auténtico misterio es Dios. La diferencia con nosotros es que sufre libremente, no está obligado, pero para manifestarnos su amor es capaz de sufrir por nosotros y con nosotros», resumió Sebastián Chico. Por último, apuntó que «la ciencia y el arte han dado forma a esta verdad con esta representación que permite ver el verdadero sentido del amor llevado al extremo». El acto institucional acabó con la interpretación de 'Hallelujah' por parte de Federica Voltolina.

Un encuentro en el que estuvieron numerosas autoridades, como el delegado del Gobierno de la Junta, Jesús Estrella, acompañado por varios delegados; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández; la primera teniente de alcalde, María Espejo; la vicepresidenta de la Diputación, África Colomo, o representantes del mundo cofrade, como el propio presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Sierra.

Ampliar

Detalles

La exposición cuenta con las más novedosas tecnologías para lleva a cabo esa inmersión en la investigación y la historia de la Sábana Santa. La figura principal de 'The Mystery Man' es el centro de la exposición. Se trata de una representación hiperrealista y volumétrica del hombre de la Sábana Santa.

Es la figura de un hombre yacente totalmente desnudo de 1,78 m de altura y 75 kilos de peso. Está hecho en látex y silicona, con pelo natural. Este cuerpo hiperrealista está despojado de cualquier movimiento artístico. En la Sábana Santa se aprecian 250 golpes y 150 latigazos. Entre la quinta y la sexta costilla se aprecia una lanzada de la que manó sangre y agua, por un edema pulmonar. Este detalle aparece en los Evangelios en la narración de la Pasión y muerte de Jesús de Nazaret. También cuenta con heridas en los pies y muñecas por los clavos. Este hombre tiene el hombro dislocado, pierna contraída por la rotura de un tendón, la nariz desviada por golpes en la cara y cabeza, además del pelo revuelto y sucio por la mezcla de sangre y sudor.