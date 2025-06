Un hombre se enfrenta a 9 años de cárcel acusado de maltratar y abusar de su hija

«Tonta la polla», «chalada» o «subnormal» habrían sido algunos de los insultos que recibió a lo largo de su vida una niña de boca ... de su propio padre. Vejaciones, recogidos en el escrito de calificación y relatados en la vista oral, que habrían empezado desde que ella tenía 3 años hasta los 13. En la actualidad tiene 16 y esta mañana ha declarado sobre el maltrato que habría sufrido de manos de su progenitor, con agresiones físicas, incluso una acusación de abuso sexual continuado.

El hombre, divorciado de la madre desde hacía más de una década, ha admitido haber tratado así a la menor, y se ha justificado con tener «un tono fuerte» y que «al hablar parece que esté enfadado». Además, ha indicado que usa los mismos términos para referirse a otras personas, aparte de la niña, con «normalidad».

Durante la declaración ha manifestado que la relación con su hija, antes de la denuncia «era muy buena», incluso «extraordinaria». Así, sobre las agresiones físicas, ha matizado que, en todo caso, «tal vez le he dado un cachetazo en el culo», pero «nada más». Y respecto al abuso sexual, lo ha rechazado y afirmaba que «jamás ha sobrepasado el cariño de un padre a su hija».

Sin embargo, el relato de la menor era diferente. Ha contado que su relación al principio «era buena», aunque «cuando me portaba mal, me pegaba», lo cual «no pensaba que fuera raro ni lo veía como grave». Además de las «cachetadas» también ha hablado de una situación en un bar en el que la habría agarrado del cuello. O, en otra ocasión en casa, mientras él cortaba una fruta, la regañó para que comiera más rápida y le habría puesto el cuchillo en el hombro, lo cual la «asustó» mucho. De hecho, fueron varios los episodios en que ella sentía «miedo» con su padre, de los que habría sido más consciente «de mayor».

A continuación hubo también ocasiones en que ella se sentía «incómoda». Al parecer, era común que él se despidiera «tocándome el culo», a pesar de que le dijo que no le gustaba, él «lo repetía». Ha recordado, asimismo, cómo le abría la puerta del baño y «decía que tenía derecho a verme desnuda porque era mi padre». Además de un día en que, estando él sin ropa, se habría «abalanzado». «Venía de hacer deporte, se iba a duchar y estaba sudado, dijo de darme un abrazo y yo no quería, que me daba asco, entonces me persiguió y yo me fui a la habitación, se puso encima de mí en la cama», ha contado. La niña lloró y él se habría disculpado.

Cárcel

Por estos hechos se le acusa de un delito de malos tratos habituales y otro de abusos sexuales continuados. Por el primero se pide una pena de prisión de tres años y, por el segundo, de seis. Además, desde Fiscalía piden cinco años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a la víctima durante 10 años a una distancia no inferior a 150 metros.

Además, se solicita que indemnice a la víctima con 3.000 euros por los daños morales causados y el tratamiento, pues ha estado con psicólogos desde que se tuvo conocimiento de los hechos.