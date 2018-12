El caso del hombre desangrado en Jaén obliga a un cambio en el uso de las UVI móviles Profesionales sanitarios de una UVI móvil atienden en un accidente de tráfico, en una imagen de archivo. / IDAEL Ahora no solo atenderán urgencias de vida o muerte, sino otro tipo de casos. El Sindicato Médico lo califica de «parche» y augura un aumento de la «saturación» LORENA CÁDIZ JAÉN Sábado, 8 diciembre 2018, 13:59

El pasado 20 de agosto un hombre fallecía en su casa en Jaén capital, tras más de una hora desangrándose al reventarle una variz, y después de haber esperado a la ambulancia durante más de una hora. La Fiscalía investiga ahora lo ocurrido para ver si hay indicios de delito en este caso, que en el ámbito sanitario, se conoce como centinela. No es el único caso centinela que ha habido en los últimos meses, hubo otro en Huelva y un tercero en el Puerto de Santa María.

Ante esto, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha tomado una decisión y ha llevado a cabo un cambio en el protocolo de urgencia que ha puesto en pie de guerra al Sindicato Médico en todas las provincias andaluzas.

Ese nuevo Plan de Protocolo de Urgencia obliga a que las UVI móviles, hasta ahora reservadas a atender las demandas asistenciales con prioridad tipo 1 (aquellas en las que corre peligro la vida del paciente o en las que puede haber secuelas graves para la salud del mismo), atiendan también las prioridades catalogadas como tipo 2, que son urgencias, pero en las que se entiende que la vida del paciente no está en peligro.

«Con esta decisión, la Consejería lo único que hace es poner un parche», denuncian desde el Sindicato Médico, y se quejan de la escasez de recursos que ya existía y que se va a ver agravada con esta decisión, y para ilustrarlo aportan una serie de datos .

«Las prioridades tipo 1 en 2017 fueron 3.250 en Jaén capital, de las cuales, en un 9 por ciento de las mismas se sufrió un estado de saturación, es decir, no se pudieron atender porque las UVI móviles estaban ocupadas». En esos casos hubo que utilizar otro tipo de recurso que estuviera disponible en ese momento, como un dispositivo de urgencias, o un médico de Atención Primaria del centro de salud de referencia.

«Si ya hubo esa saturación, ahora va a ser mayor. Se dejarán de atender prioridades tipo 1 porque estarán atendiendo situaciones de otro calibre», denuncian desde el Sindicato Médico, que recuerdan que, según rezan los estatutos de la empresa pública de Emergencias Sanitarias, esa no es la función de los profesionales destinados a las UVI móviles, ya que se trata de personal especializado en situaciones de vida o muerte. «Esto es como pedirle a los bomberos que salgan a regar las calles porque no hay incendios. No es su función».

De hecho, según el sindicato, las UVI móviles ya atienden situaciones de tipo 2, hasta en un 25 por ciento de los casos, cuando el coordinador de la sala de emergencias tiene dudas sobre las circunstancias y decide enviar este servicio.

Limitación

Desde el Sindicato Médico recuerdan que para toda la provincia de Jaén hay únicamente dos equipos UVI móviles. Uno es el denominado equipo urbano, que está ubicado en Jaén capital, y que cubre 10 pueblos. Y la UVI del periférico, situada en Bailén, que cubre 12 pueblos. Ésta tiene el agravante de que la dispersión geográfica que cubre va desde La Carolina hasta Andújar.

«Hay una escasez de recursos manifiesta, por ejemplo la zona de Jaén Sur, de Úbeda, de Alcalá la Real... el único recurso disponible es el helicóptero, más los recursos de emergencias de la zona», explican.

El sindicato apunta también a que otro cambio que habría que plantearse para evitar casos centinela sería en la llamada coordinación de los centros en red, «que conlleva que los coordinadores de las provincias orientales de Andalucía, es decir, Jaén, Almería y Málaga, coordinen todas las demandas asistenciales que se producen en esta zona, vengan de la provincia que vengan y manden el recurso que el Plan Operativo de Dispositivos de Urgencias y Emergencias (PODUE) les marque, pero el problema es que ese Plan no está bien actualizado para determinadas circunstancias, y a eso se suma que cada coordinador conoce mejor su provincia que el resto».

Desde el Sindicato Médico critican que hace un mes que solicitaron una cita para abordar todos estos temas con la delegada de Salud, Teresa Vega, y que de momento no ha atendido a su petición.