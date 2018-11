¿Qué hizo Roma por nosotros? Opinión En el mapa, el territorio de Jaén era un punto en el se cruzaban las principales vías del imperio y en el que Cástulo ejercía de una especie de estación de Atocha o intercambiador de Plaza Castilla ANTONIO AGUDO MARTÍN JAÉN Lunes, 26 noviembre 2018, 15:30

Andaba un servidor el otro día dándole vueltas a las calles y a la cabeza buscando ideas para este articulillo semanal cuando mirando el móvil me sorprendió un mapa de las calzadas romanas que transcurrían por estos lares. Así que me puse a escribir este poyete basándome en la idea que me dio el tuitero Jesús Lens, compañero de páginas en el IDEAL de Granada, que fue quien llamó la atención de cómo estaban las comunicaciones en la antigua roma y en el antiguo Jaén y lo mucho que hemos empeorado; escribo esto de manera teórica y conceptual alejándome de la literalidad; pero con el convencimiento de que con Trajano al menos nos tenían en cuenta para gastar buenos denarios en estas tierras para garantizar su integración en el imperio y asegurar la explotación de sus muchas riquezas. Como os cuento Lens subió a las redes un mapa de las carreteras que la Roma Imperial construyó a lo largo y ancho de la península ibérica. Lo hizo a modo de consejo senderista y para ello se sirvió de un diagrama que, imitando el estilo de las guías de metro de la actualidad, propone recorrer aquellas calzadas que trajeron y llevaron la civilización de uno a otro confín. Lo comparé luego con el trazado ferroviario actual y la provincia es ahora tierra de la que nadie se acuerda y mucho menos Renfe o ADIF o el cónsul de Transportes y Fomentos. Jaén es un agujero negro que se tragó los trenes y cuyo presente contrasta con el esplendor de la red viaria de la época de Adrianos y Augustos.

Comprobé que en ese mapa el territorio de Jaén era un punto en el se cruzaban las principales vías del imperio y en el que Cástulo ejercía de una especie de estación de Atocha o intercambiador de Plaza Castilla. La ciudad ibero romana era estación tránsito obligado para mercancías y legiones y desde ella se partía hacia Salaria (la antigua Úbeda) camino de Urci o Turarania, la actual Roquetas de Mar ya cerca del Mare Nostrum. Las calzadas partían desde Cástulo hasta la fluvial Corduba atravesando Ad Novias (Villanueva de la Reina), Sucia (Marmolejo) o Epora (Montoro) una especie de Imperial IV que se complementaba en la otro orilla del gran río de la Bética con Iliturgi (Villargordo) y Urgao (Arjona) con correspondencia o conexión con otra calzada que discurría por Obulco (Porcuna) e Iptuci (Baena) mirando al Sur hasta desembocar en la actual Málaga.

Pero es que además desde estos territorios había conexión directa con Acci (Guadix) saliendo por Linares, llegando a Mentesa Bastia (La Guardia de Jaén) y pasando por Viniolae (Arbuniel) .

Escribía este poyete mientras seguía (por trabajo) las transmisiones en las redes sociales del enésimo mitin del Frente Popular de Judea, la Unión Popular de Judea, Frente del Pueblo Judío y del Frente Judaico Popular que siguen preguntándose:

¿Qué han hecho los romanos por nosotros?

- El acueducto.

-Ah sí sí, eso sí nos lo han dado.

-Y el alcantarillado.

-Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.

-Y las carreteras.

-Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...

-La irrigación, la sanidad, la enseñanza, el vino, los baños públicos, el orden público.

-Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?».

Y yo me respondo que en su momento tuvieron en cuenta a la provincia y escucharon la demanda de sus pueblos. Pero eran otros tiempos en los que las ardillas podían ir de árbol en árbol desde Cádiz a Bilbao y en el que las caravanas sí dejaban subir pasajeros y mercancías en lo que luego sería la estación Linares-Baeza. Brian debió nacer en Jaén.