Hito en honor al pueblo gitano de Jaén. IDEAL
Efeméride

Un hito para homenajear el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a Jaén

Se trata de una obra que el Ayuntamiento de la capital ha instalado en la plaza Luisa de Marillac

C. C.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:29

El Pueblo Gitano, el Pueblo de Jaén. El Ayuntamiento de Jaén ha celebrado el acto institucional con motivo del 600 aniversario de la llegada del ... Pueblo Gitano a Jaén. El alcalde, Julio Millán, acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, y la edil de Servicios Sociales,Ángeles Díaz de la Torre, y junto con representantes de la Asociación Sinando Kalí y Fundación Secretariado Gitano, han descubierto el hito que presidirá la plaza Luisa de Marillac en homenaje a esta efeméride.

