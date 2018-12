La historia que dejó 2018 Opinión | Líneas discontínuas Antonio Agudo y Ernesto Medina echan la vista atrás para repasar y analizar lo ocurrido en este 2018 a punto de expirar. Una interpretación muy personal de lo que fue el año que en dos días será historia. ANTONIO AGUDO MARTÍN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 29 diciembre 2018, 13:24

Amanece que no es poco

No había ninguna página impresa que, conservada en una funda de plástico, llegado tal sábado como hoy, sacara con mimo de la mesa desde la que escribo para contarles, «se acuerdan de que...»

No cabe decir que con precisión suiza porque cada mañana tiene establecida una hora distinta en la que el sol, recién duchado y acicalado, saluda al personal. Incluso en ocasiones deducimos su comparecencia exclusivamente por la claridad al quedar el disco áureo retraído tras las nubes. Trescientos sesenta y cinco días, sin que falle ninguno, me guste o no, a pesar de que pueda haberme levantado con un cabreo de mil demonios, y sin considerar que hubiera preferido seguir arrebujado en el sueño que me narcotiza la realidad, ¡amanece! Sin embargo durante un año anodino, intrascendente, en el que la política nacional e internacional únicamente ha demostrado que la estupidez, la intolerancia y la ceguera del ser humano todavía no ha alcanzado el cenit que llevamos intuyendo tanto tiempo, ningún periódico ha abierto portada a cinco columnas con el titular, 'Hoy también ha amanecido'.

He visto pasar las ediciones de la prensa sin que ninguna primera página me haya obligado por su trascendencia a ponerle encima una regla y proceder con cuidado a desgajarla del periódico. He mirado en el cajón de las noticias de 2018 y estaba vacío. No había ninguna página impresa que, conservada en una funda de plástico, llegado tal sábado como hoy, sacara con mimo de la mesa desde la que escribo para contarles, «se acuerdan de que…; y también de que…». A lo que ustedes me contestarían «pues fíjate que yo prefiero…; o anda que aquel día que…». Echaríamos las cuentas de un año que se nos fue dejándonos temas y comentarios de los que hablar.

En su defecto, he asido por la pechera cada amanecer a la espera de que me ofreciese los pequeños, minúsculos titulares que me publicaren un anuario satisfactorio. Las páginas de cultura se han ido llenando con las apariciones de Mónica Bellucci. Los ecos de sociedad estaban cubiertos con las cervezas de los viernes con mi padre y los colegas octogenarios; o con las veces que le he dicho a mi madre lo guapa que estaba. Quedaron pendientes los deportes por si el Real Jaén asciende o el Atleti gana la Copa de Europa. Cuando ya apremia la hora del cierre de la edición he redactado el editorial, satisfecho de ver que no es mala vida la que llevo, cuando cada mañana se me presenta con un amanecer que es una oportunidad de disfrutarla en tantos humildes quehaceres y gozos.

Pasó mucha nada

Salvo en lo personal este 2018 viejuno y agonizante fue otro ejemplo de que, entre lo casi y ya mismo, volvió a pasar en blanco.

¿Hasta cuándo el amanecer deja de serlo para convertirse en mañana? ¿Dónde está la frontera entre la tarde y la noche? Con estas y otras preguntas de imposible respuesta se nos volvió a pasar el año, querido Medina, y con las hojas del almanaque barridas por el tardío invierno volvió a pasar nada en Jaén. Salvo en lo personal este 2018 viejuno y agonizante fue otro ejemplo de que, entre lo casi y lo ya mismo, volvió a pasar en blanco. Has sido astuto, estimado Ernesto, al resumir este ejercicio anual en tus amaneceres mirando a Sierra Mágina y a las pequeñas cosas que nos hacen la vida un poco más grande y ancha. Pero no te puedes negar a mirar la colección de titulares que nos han dejado, en lo colectivo, estos 365 días: Nada.

Nada como la Andrea en la novela de Laforet. Inútil como el grupo de «vitellones» que dejaban pasar el tiempo, cómo zánganos, en la película de Fellini y de la que esta provincia podría acoger una segunda parte. Tú hablas de vacío y yo de la nada que nos ha vuelto a ocurrir. Somos como esos abuelos dormidos en la mesa camilla, atufándose sin darse cuenta de que nos siguen tomando las hojas por los rábanos.

Nada ocurrió con el tranvía. Nada pasó con el paro que forma parte del paisaje como el espinazo de Sierra Morena. Nada nuevo hubo en las historias de siempre. Cuentos de carreteras, trenes, casas, cosas, puentes, hospitales, escuelas y consultorios médicos. Nada detuvo la sangría de jóvenes que dejaron de ser jienenses. Nada se colocó para frenar el silencio y la soledad que campea por aldeas y cortijadas. Los cementerios se llenan y las maternidades tienen decenas de cunas sin ocupar.

Nos quedan estos amaneceres de brumas y nieblas de diciembre que sirven para completar los amaneceres preñados de luz y barruntando calimas de los agostados julios. Nos quedan los buenos días de los vecinos y los saludos con las gentes que madrugan para que esto siga adelante. Nada hay que resaltar de este año. Nada lo diferencia de los anteriores. Nada queda de esperanza en que haya mejoría. Tan es así que esto que escribimos seguro que podríamos imprimirlo el año que viene. ¿Dura el atardecer toda la noche? Puede que a partir de ahora deje de pasarnos nada y que nos ocurra algo que yo espero que sea lo mejor para ustedes.