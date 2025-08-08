La historia aflora en Marroquíes Bajos

Manuela Millán Viernes, 8 de agosto 2025, 21:14 Comenta Compartir

Descubriendo lo que somos. El 6º Campo de Voluntariado en Marroquíes Bajos, en el barrio del Bulevar de la capital, desarrollado durante el mes de julio, se ha llevado a cabo gracias a la participación de 37 voluntarios de varias ciudades además de Jaén, como Úbeda, Sabiote, Torredonjimeno, Madrid, Burgos y Pamplona.

Durante este tiempo, los voluntarios han profundizado y avanzado en la documentación y conservación de los descubrimientos revelados en esta parcela. Así, han aplicado técnicas tradicionales y manuales, así como nuevas tecnologías aplicadas a la documentación arqueológica. En este sentido, han utilizado la ortofotogrametría, una técnica que permite un registro de los hallazgos «mucho más rápido y preciso», según aclara el Ayuntamiento en un comunicado.

Una de las principales metas del campamento ha sido continuar con la reconstrucción de los procesos de formación de la zona arqueológica para preservar los restos encontrados. Así, se ha logrado distinguir entre los procesos causados por la acción humana y los de origen natural, puesto que el objetivo final es la creación de un parque arqueológico que conserve y consolide todos estos restos.

El director de este Campo de Voluntariado, Juan Luis Martínez, califica la excavación de estos años como «meticulosa» y señala que está arrojando «resultados muy valiosos». En concreto, se ha descubierto una sucesión estratigráfica de la época medieval-islámica más relevante de lo que se creía inicialmente.

Los voluntarios han avanzado así en la documentación de los descubrimientos tan importantes como el Foso 0 de la aldea calcolítica, las estructuras hidráulicas que datan de la época romana, enterramientos humanos de tipo fosa de época visigoda y las viviendas islámicas de época emiral-califal, con multitud de material arqueológico, restos óseos, cerámica, entre otras.