Hikmate Abriouel: «El elemento humano de la UJA fue crucial en la aprobación y verificación de títulos»

Miércoles, 4 de junio 2025, 11:27 Compartir

La Vicerrectora de Enseñanzas Oficiales de la Universidad de Jaén Hikmate Abriouel Hayani, destaca el enorme trabajo que lleva desarrollando su equipo que dirige del Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales de la UJA, junto con los técnicos del Servicio de Gestión de la Enseñanzas, para poder poner en marcha en el curso 2025-2026 las nuevas titulaciones.

Pregunta: ¿Cuáles son las novedades que se incorporan a la oferta académica de los grados y dobles grados de la Universidad de Jaén?

Respuesta: Las novedades es que son grados que se prevén que tengan una alta demanda, como lo son el de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad; el de Ingeniería Biomédica, y un nuevo grado en la rama de la ingeniería industrial, que es el grado en Ingeniería de la Energía, que viene a sustituir al grado en Ingeniería de Recursos Energéticos. También hay que destacar los grados re-verificados. Por una parte, el grado en Ciencias Ambientales, al cual se han incorporado dos menciones del máximo interés: Gestión Agroforestal Sostenible y Tecnología Ambiental.

También el grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, con dos menciones nuevas muy demandadas por el mercado laboral: Topografía aplicada a la Ingeniería y la Arquitectura y Tecnologías de la Información Geoespacial.

Por último, el grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, que incorpora tres menciones que cubren todo el espectro de esta rama de la ingeniería: Explotación de Minas, Sondeos y Prospecciones Mineras y Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

A la vez, se incorpora un nuevo doble grado a la oferta académica de la UJA: Ingeniería de la Energía e Ingeniería en Tecnologías Mineras, que sustituye al Doble Grado en Recursos Energéticos e Ingeniería en Química Industrial.

Ampliar

P: Los dos nuevos grados son interuniversitarios. Hay grados en los que la UJA aparece como coordinadora y otros no. ¿Cuál es la diferencia y cuántas plazas se ofertan en cada uno de ellos?

R: Sí, los dos nuevos grados son interuniversitarios por su relevancia a nivel andaluz y en línea con el Decreto 154/2023. Esta normativa busca evitar la duplicidad de títulos, fomentar la sinergia en el sistema público andaluz, y así fortalecer la enseñanza y optimizar los recursos.

En cuanto a la coordinación, aunque pueda parecer una cuestión meramente administrativa, la verdad es que la responsabilidad recae en todos los centros participantes. Sea la UJA la coordinadora o no, el grado es de ambas universidades, y todas deben velar por su buen funcionamiento. Sin embargo, la universidad que asume la coordinación tiene un papel crucial: debe liderar y coordinar el proceso de enseñanza, garantizar la calidad del programa y asegurar su viabilidad en los procesos de acreditación, seguimiento y renovación. Podríamos decir que la universidad coordinadora es la cara visible del título ante la agencia de evaluación, la Dirección General de Coordinación Universitaria de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

P: Los dos nuevos grados son tecnológicos. ¿Dichos títulos se adaptan a la demanda de la sociedad, en este caso?

R: Sí, actualmente, y desde hace relativamente poco tiempo, estamos viendo la revolución que está suponiendo en todos los ámbitos la irrupción de la inteligencia artificial, los problemas relativos a la ciberseguridad y su control, así como los rápidos avances tecnológicos en biomedicina. Todos los informes consultados, tanto a nivel nacional como internacional, señalan esta tendencia y la necesidad de profesionales formados en estas disciplinas en el corto y medio plazo. Estos grados van a suponer un gran esfuerzo a la Universidad de Jaén, pero estamos obligados a adaptarnos a estas nuevas necesidades.

P: ¿Cómo ha sido el proceso de aprobación, de verificación, de los títulos?

R: El proceso ha sido complejo, porque han sido muchas titulaciones en los tres niveles de grado, máster y doctorado, y los plazos han sido ciertamente ajustados. Había que conjugar muchos elementos para que saliesen las cosas bien. El elemento humano ha sido crucial, la labor de mi equipo del vicerrectorado, los equipos directivos de los centros (facultades y escuelas politécnicas superiores) y el Servicio de Gestión de las Enseñanzas. Pero también habría que mencionar el resto de servicios implicados, como Gestión Académica, Secretaría General, para la gestión de los múltiples convenios entre otros, o la ayuda prestada desde otros vicerrectorados como profesorado. Pero hay que añadir que la tarea aún no ha concluido y ahora en tiempo récord tenemos que implementar estos títulos, por lo que necesitaremos la cooperación de toda la Universidad.

P: ¿Cuántas plazas se ofertan este año de grados y dobles grados?

R: Las plazas para las nuevas titulaciones de grado son de 60, tanto en aquellos grados nuevos como en los que se ha renovado el plan

de estudios. En el caso de los grados interuniversitarios, dependiendo del título la oferta de la UJA puede ser de 60, como en el caso del grado en Ingeniería Biomédica, donde toda la cohorte de ingreso cursará los dos primeros cursos en la UJA, o de 30 en cada universidad, como es el caso del grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. En cuanto a los dobles grados, se reserva un cupo determinado dependiendo de la titulación, pero suele ser un número reducido. Por lo general, la oferta para cada título se va a mantener en cifras similares a las del curso anterior.

P: Otra de las novedades es la incorporación a la docencia y a la investigación del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Qué supone para la UJA y para las tres titulaciones de este centro estas instalaciones modernas?

R: La Universidad de Jaén está avanzando y apostando por la calidad de sus enseñanzas, prueba de ello es el nuevo edificio de Ciencias de la Salud. Este edificio, más allá de la infraestructura disponible para la docencia y la investigación, supone un gran avance en la modernización y la innovación en nuestras enseñanzas, teniendo en cuenta que dicho edificio va a albergar un centro de gran envergadura: centro de simulación clínica, el cual proporcionará una plataforma de aprendizaje y de investigación para los tres ámbitos de conocimiento: enfermería, fisioterapia y medicina. Sin lugar a duda, un gran avance para ciencias de la salud.

P: ¿Tiene previsto la UJA incorporar nuevas titulaciones en el futuro o modificar las existentes?

R: Estamos ahora mismo con la revisión de la programación universitaria 2025-2028, y la verdad en la coyuntura actual no está prevista ninguna titulación nueva de grado, ya que los procesos de verificación están regulados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, estando ya el proceso cerrado hasta 2028. No obstante, no descartamos que haya nuevas propuestas que darán respuesta a la demanda de mercado laboral y el tejido productivo, siempre y cuando haya autorización por parte de la Junta de Andalucía y la disponibilidad de recursos humanos y de infraestructura.

En cualquier caso, en base a la programación ya aprobada por el Consejo de Gobierno de la UJA, el próximo curso sí está previsto la implantación de dos nuevos grados: el grado en Ingeniería de Datos y Matemáticas y el grado en Industria Digital. De hecho, ya han sido aprobados los informes previos a su implantación, por parte de la Dirección General de Coordinación Universitaria. Por último, como se ha indicado en los próximos dos cursos, la oferta académica se ampliará con la incorporación de títulos internacionales en el marco de la alianza NEOLAiA.

Ampliar La apuesta por la internacionalización A la hora de elaborar la programación de títulos de grados y doblesgrado de la Universidad de Jaén, no se deja a un lado la internacionalización. Javier Cardenal Escarcena es coordinador general de Programación Universitaria. Pregunta: ¿Qué singularidades destacaría de la oferta de grados y dobles Grados de la UJA? Respuesta: Obviamente, dentro de la amplia oferta académica de grados habría que mencionar los nuevos títulos de grado en temas de inteligencia artificial, ciberseguridad e ingeniería biomédica, pero ello complementa y enriquece nuestra oferta dentro de las ingenierías, cuyos títulos ya están reconocidos por los prestigiosos sellos internacionales Eurace (en el ámbito de las ingenierías) y EuroInf (en el ámbito de la Informática). No podemos olvidar del resto de las ramas, donde la oferta es sumamente amplia y de gran calidad en el campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Arte y Humanidades, Educación y Ciencias Experimentales y de la Salud. Como singularidad adicional, podemos mencionar que dentro del Distrito Único Andaluz ofertamos de manera exclusiva el grado en Ingeniería Geomática y Topográfica y el grado en Estadística y Empresa, ambos con una gran proyección laboral. También, no hay que olvidar el grado Interuniversitario en Arqueología, compartido con las universidades de Granada y Sevilla, que también es único en Andalucía. P: También hay titulaciones con nuevos planes de estudios. ¿A qué se debe esto? R: En el caso de los grados en Ingeniería Geomática y Topográfica y Ciencias Ambientales, existía la necesidad de una reforma de los planes de estudio para actualizarlos. No hay que olvidar que losplanes de estudio de estos grados llevan 15 años implementándose y ha habido cambios y avances importantes en estas disciplinas. Además, existía desde hace tiempo la idea de hacer estos grados más atractivos para incrementar su demanda. Este es el caso del grado en Ciencias Ambientales, que se ha modificado incorporando dos menciones de especial interés para nuestra provincia: Gestión Agroforestal Sostenible y Tecnología Ambiental. El grado en Ingeniería Geomática y Topográfica también se ha modificado para integrar otras dos menciones: Topografía aplicada a la Ingeniería y la Arquitectura y Tecnologías de la Información Geoespacial. Ambas menciones permitirán tener las atribuciones profesionales que le corresponden a este grado que, en los últimos años ha visto crecer la demanda de profesionales formados en las nuevas tecnologías geomáticas. Otro caso es el del grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras que ha sido necesario re-verificarlo para incorporar los contenidos del grado en Ingeniería de Recursos Energéticos, que se extingue para ser sustituido por el grado en Ingeniería de la Energía como ya se ha dicho. De esta forma, en el nuevo plan de estudios se ofertarán las tres tecnologías específicas con atribuciones profesionales reconocidas en Ingeniería Técnica de Minas, sin que se haya recortado en este sentido la oferta académica. P: La UJA apuesta por la internacionalización de los títulos. ¿Qué demanda existe al respecto? R: Tenemos claro que la apuesta por la internacionalización nos permite abrirnos y multiplicar las posibilidades de captar nuevos estudiantes y también ampliar la colaboración tanto académica como de investigación con otros países. Desde un principio se ha apostado por las dobles titulaciones internacionales y tenemos abierta esta posibilidad en algunas facultades y en ambas escuelas de la UJA. Ciertamente, el número de plazas en estas titulaciones es reducido, pero también lo es la demanda. Actualmente dentro de la alianza NEOLAiA se está trabajando en la organización de programas conjuntos con otras universidades de la alianza y en breve (en dos cursos académicos) estaremos en condiciones de poder ofertarlos. Una tarea pendiente que tenemos en cualquier caso es la oferta de asignaturas en otros idiomas, lo que suponen un esfuerzo para la dedicación docente. P: ¿Qué ideas y qué valores destacaría de la UJA a la hora de invitar a los estudiantes a estudiar en esta Universidad? R: En primer lugar, su calidad, que hay que resaltar que es algo que compartimos las universidades públicas españolas, en general, y andaluzas en particular, ya que estamos sometidas a unos rigurosos controles y seguimiento en su funcionamiento. A pesar de ser una universidad pequeña podemos garantizar la calidad de su formación y es algo que se viene reflejando en los rankings internacionales. Por otro lado, la variedad de la oferta académica es ciertamente amplia. Además, hoy en día con los programas de movilidad es posible compaginar la formación con otros centros ya sean nacionales o extranjeros. Cierto es que por nuestro entorno y la situación socioeconómica de la provincia puede haber ofertas más atractivas fuera de ella. Pero en este punto destacaría la impresión que se lleva el estudiantado de movilidad entrante procedente de otras universidades. Valoran mucho nuestra cercanía y el apoyo que se les ofrece desde todos los estamentos. Y esa actitud es la misma con nuestro alumnado. Es una universidad cercana en el sentido más amplio de la palabra.

Temas

Universidad de Jaén