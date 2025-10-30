Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Hidralia reúne a instituciones y expertos para abordar los retos hídricos de Jaén

La compañía expuso su apuesta por el agua regenerada y la digitalización de los procesos para avanzar en la gestión sostenible del agua

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:58

Hidralia, empresa andaluza del grupo Veolia y participada por Unicaja, organizó ayer un foro sobre los desafíos hídricos de Jaén. La compañía, encargada de ... gestionar el ciclo integral del agua en 54 municipios andaluces y dar servicio a 1,5 millones de habitantes, reunió en dicho acto al alcalde de Jaén, Julio Millán; a la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda; al diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo; y a la vicerrectora de Investigación de la UJA, Victoria López.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hidralia reúne a instituciones y expertos para abordar los retos hídricos de Jaén

Hidralia reúne a instituciones y expertos para abordar los retos hídricos de Jaén