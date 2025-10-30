Hidralia reúne a instituciones y expertos para abordar los retos hídricos de Jaén

Hidralia, empresa andaluza del grupo Veolia y participada por Unicaja, organizó ayer un foro sobre los desafíos hídricos de Jaén. La compañía, encargada de ... gestionar el ciclo integral del agua en 54 municipios andaluces y dar servicio a 1,5 millones de habitantes, reunió en dicho acto al alcalde de Jaén, Julio Millán; a la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda; al diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo; y a la vicerrectora de Investigación de la UJA, Victoria López.

Tras la inauguración a cargo de Millán, los ponentes coincidieron en señalar el cambio climático y la escasez hídrica estructural como los principales retos para garantizar un uso sostenible del agua. La construcción de nuevas infraestructuras y la renovación de aquellas que están obsoletas también se planteó como un problema crítico, siendo necesario su resolución para no desaprovechar ni una gota de agua, optimizando su eficiencia e implantando mecanismos para reutilizar el agua.

El consejero delegado de Hidralia, Marcos Martín, remarcó este último punto: «Aún queda mucho por recorrer en ese sentido y, sobre todo, en la reutilización del agua, para darle una segunda y tercera vida y hacer el ciclo verdaderamente circular». Martín también abogó por impulsar tratamientos terciarios en depuradoras que permitan reutilizar el agua regenerada de forma segura, tanto para riego de jardines y baldeos en ciudades o usos industriales como para su aprovechamiento por parte de comunidades de regantes. Hidralia destaca en este ámbito su gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Roquetas de Mar, primera instalación europea autorizada para suministrar agua regenerada destinada al riego agrícola intensivo, la cual obtuvo la más alta calificación: AA+.

Por otra parte, la depuradora de aguas de Montilla, que cuenta con la participación de Hidralia, colabora en el proyecto HAGRO. Esta iniciativa está liderada por Feragua y por Cetaqua Andalucía, centro tecnológico del que la compañía es patrono, y en el cual se plantea el estudio de herramientas digitales para elaborar y ejecutar los planes de gestión de riesgo sanitarios para el riego del olivar con agua regenerada. De esta forma, se ejecutan ejemplos reales y tangibles de economía circular y sostenibilidad.

Sobre la necesidad de la renovación y digitalización de las infraestructuras, Martín destacó 'Hubgrade', la red de centros de control inteligente de Veolia que permite la gestión digital en tiempo real mediante herramientas como la inteligencia artificial, big data y análisis predictivo. Esta plataforma monitoriza millones de datos las 24 horas del día, optimizando el consumo energético, detectando fugas anticipadamente y mejorando la calidad del servicio. «Hubgrade representa el futuro de la gestión hídrica inteligente basada en datos para garantizar la sostenibilidad del recurso», afirmó. Finalmente, se abogó por la colaboración entre instituciones, administraciones, entidades, universidades y empresas públicas y privadas.