Hesperian Symphony Orchestra llena la plaza de Santa María

La plaza de Santa María de Jaén se ha convertido en el epicentro de la música clásica, al acoger a más de mil quinientas personas en el concierto de la Hesperian Symphony Orchestra, en el marco del 26º Festival de Otoño. Un concierto que ha superado todas las expectativas, con un lleno absoluto que ha demostrado el ferviente interés del público jienense por la cultura y el talento local. Un concierto al que ha asistido el alcalde de la ciudad, Julio Millán, la primera teniente de alcalde y concejal de Cultura, María Espejo, el concejal de Medio Ambiente José María Cano, representantes de la corporación municipal, así como patrocinadores, colaboradores y amigos del Festival de Otoño.

Bajo la magistral dirección de Antonio Ariza y con la brillante participación del pianista Saturnino Cintas, la orquesta ha ofrecido un espectáculo que ha combinado a la perfección la excelencia técnica con la calidez interpretativa. El repertorio, diseñado para acercar la música clásica a todos los públicos, ha incluido joyas como el Bolero de Ravel, la Rhapsody in Blue y la Obertura Cubana, que han arrancado ovaciones unánimes. La velada ha culminado con una emotiva interpretación del Capricho Español de Nikolái Rimski-Kórsakov, que ha puesto el broche de oro a una noche mágica. El éxito del concierto fue palpable, con un público entregado que aplaudió cada pieza.

Este concierto de la Hesperian Symphony Orchestra refuerza el papel del Festival de Otoño como un evento clave para la dinamización cultural de la ciudad. El rotundo éxito de la noche demuestra que la música clásica, cuando se presenta de forma accesible y con la excelencia de artistas locales, tiene el poder de unir a la comunidad y crear experiencias inolvidables.

Las próximas citas del 26 Festival de Otoño de Jaén será mañana por la tarde, el Teatro Darymelia subirá el telón de su escenario para representar 'Aquí nunca pasa nada', una obra teatral que llega de la mano de Cáritas y a través del I Ciclo Social, de la compañía 'Teatro sin papeles' que aborda y da visibilidad a la realidad de la trata de mujeres en España y el domingo el Festival de Otoño llegará al barrio de San Felipe con boleros, de la mano de Bolecumex. Ambas citas son gratuitas y en el caso de la obra teatral, los donativos se destinarán a personas víctimas de explotación.