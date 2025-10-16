Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A-44 a su paso por la provincia de Jaén DGT

Herido el conductor de un autobús tras chocar contra un camión en la A-44 en La Guardia

La autovía ha sido cortada tras este accidente en sentido Granada

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:30

Un conductor de un autobús ha resultado herido este jueves a primera hora de la mañana tras chocar contra camión en la A-44 a la altura de la Guardia. El servicio coordinador de emergencias 112 ha señalado que el siniestro se ha producido a las 7.20 de la mañana a la altura del kilómetro 46 en sentido Granada.

Inmediatamente se ha movilizado a Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios y mantenimiento de carreteras. A su llegada, los sanitarios han atendido a un hombre herido en este suceso, que ha resultado ser el conductor del autobús, en el que no viajaban pasajeros, ha precisado el 112.

El incidente ha provocado el corte total de la autovía en sentido Granada, a la espera de atender al herido, retirar los dos vehículos siniestrados y limpiar la calzada tras los restos esparcidos por la misma derivados del choque.

