Herida una mujer con una botella en la cabeza en Jaén

Posible caso de violencia de género en Las Fuentezuelas ocurrido a las 10:20 horas

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:22

Una mujer ha resultado herida la mañana de este viernes por un golpe en la cabeza, al parecer una botella, en el barrio de Las ... Fuentezuelas. El presunto agresor se trataría de su marido y la víctima ya ha sido trasladada a un centro hospitalario, según confirman desde el Teléfono de Emergencias 112.

