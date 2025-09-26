Herida una mujer con una botella en la cabeza en Jaén

Una mujer ha resultado herida la mañana de este viernes por un golpe en la cabeza, al parecer una botella, en el barrio de Las ... Fuentezuelas. El presunto agresor se trataría de su marido y la víctima ya ha sido trasladada a un centro hospitalario, según confirman desde el Teléfono de Emergencias 112.

Los gritos de «¡Socorro!» fueron lo que alertaron de lo ocurrido. Eran las 10:20 horas de la mañana y los vecinos se encontraron con una mujer que salía del portal de su casa corriendo, pidiendo auxilio y con sangre. Sucedía en la calle Fuente del Alamillo, a la altura del número 7.

Desde el Teléfono de Emergencias 112, al momento se movilizó a Policía Nacional, Policía Local, servicios sanitario, la Policía Adscrita y se contactó con el teléfono de Atención a la Mujer de la Junta de Andalucía.

Los testigos narraron que la víctima habría sido agredida con una botella en la cabeza y mostraba heridas de arma blanca en un brazo. Logró llegar hasta una peluquería del barrio, donde recibió unos primeros auxilios y a donde acudieron también los agentes y sanitarios para su posterior traslado a un hospital, en el que comprobar su estado del que no se ha dado más información.

En estos momentos el caso está siendo investigado. Vecinos del barrio cuentan que se trata de una pareja que habría tenido «problemas» previamente, con varias discusiones y con presencia policial recientemente en su domicilio a raíz de una pelea.