Halloween y los Santos: lo nuevo vs. lo tradicional Las calabazas del 31 de octubre contrastan con las flores del Día de Todos los Santos. / IDEAL Los jienenses se disfrazan cada vez más con atuendos terroríficos, pero no dejan de llevar flores al cementerio y perpetuar la tradición . Ambas conviven desde hace años, aunque su sentido es bien diferente. LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 29 octubre 2018, 15:44

Hace unos cuantos años, el 1 de noviembre se resumía en llevar flores a los seres queridos, dejar los nichos vistosos y acordarse, más si cabe, de los que ya no están. Pese a los cambios, esta tradición se mantiene, y los cementerios se llenan de jienenses ese día, y también en la víspera. Pero, además, una nueva actividad hace que algunos -los más jóvenes normalmente- relacionen el 1 de noviembre con algo bien distinto: es la mañana a la que da paso la noche de Halloween, el 31 de octubre. Una 'terrorífica' jornada en la que cada vez se contempla más gente disfrazada, más fiesta temática y más negocios que aprovechan el tirón de la fiesta. Santos vs. Halloween. ¿Cómo ha cambiado la tradición de esa jornada de 24 horas?

José Luis Anta Félez, catedrático y profesor de Antropología, cree que la entrada de Halloween habla de cómo ha cambiado el concepto de cómo nos relacionamos con los muertos. «En la sociedad tradicional, los muertos eran seres cotidianos que convivían con nosotros y estaban ahí permanentemente. Hemos pasado a ser una sociedad donde la muerte es negada, no existe, creemos que nadie se va a morir nunca», explica el experto, que añade que el Día de Todos los Santos es una fiesta más «pagana que católica, de llevar flores, comer, y mucha estética», ya que «no se celebra un más allá, sino un más acá».

En la opinión de José Luis Anta Félez, el calado de Halloween se explica porque tiene «más sentido en esta sociedad, lúdica y volcada en los niños». «Tiene otro atractivo, que es que podemos transformarnos en lo que más miedo nos da, y tiene mucha relación con los móviles y redes sociales, está relacionado con las cosas divertidas que nos interesan», añade.

La sociedad ha cambiado totalmente en las últimas décadas. Según explica el catedrático de Antropología, los que ahora tienen unos 50 años -en su caso, 55- han tenido padres y abuelos que han vivido la Guerra Civil. «Entonces la muerte estaba más presente que hoy, ahora puede morir gente, pero no tenemos esa relación permanente con ella. Ningún niño tiene la necesidad de ir a ver a su abuela fallecida, la recuerda con cariño y ve fotos», apostilla.

A su juicio, lo triste es que Halloween sea una tradición global «vacía, de puro espectáculo». «El problema no es que la tradición sea nuestra o no, es que detrás de su aparente inocencia no hay un mensaje, no tiene valor fuera de lo comercial. No pone en relación algo tan complejo como los muertos con mi cultura», recalca, para añadir que la festividad de Todos los Santos «sí es muy nuestra». «Aunque sea una vez al año, nos obliga a ir al cementerio a limpiar las tumbas, pone a los muertos en una línea en relación a mí. La fiesta es muy bonita porque todos tenemos personas que han fallecido, nos recuerda lo efímero de la vida y que no hay nada eterno. En Halloween, por el contrario, se disfrazan de personajes eternos que van a durar siempre», manifiesta.

Como ejemplo utiliza la famosa calabaza, un elemento que en esta tradición aparece con luz, ojos y boca, cambiando el sentido de este fruto. «En Jaén no tiene ese sentido, aquí hay lechugas y tomates, no calabazas, y la calabaza es para hacer crema de calabaza. Los niños la ponen ahí pero no toman la crema», indica.

Las floristerías, sin descanso

Apenas quedan cuatro días para el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, muy señalado para ciertos negocios. Se estima que casi uno de cada cinco euros que ingresas las floristerías al año se vende para esta festividad. Por ello, trabajan sin descanso en los días previos. María Luisa Expósito es una de las dueñas de la Floristería Aguilera de la Avenida de Granada de la capital. Claveles, margaritas, rosas, astromelias, anthurium o flores silvestres son algunas de las flores que más predominan. En cuanto a los colores, la gente mayor opta por el blanco y el rojo, pero por lo demás no hay preferencia de colores.

Otra moda cada vez más asentada es la de las flores de plástico, hechas de tela, demandadas mucho por personas mayores que no tienen ganas de ir periódicamente a cambiarlas. «Las decoramos a su gusto y realizamos cambios si no les convence algo, más altas, bajas, estrechas, etc., todo personalizado. Hay mucha diferencia entre las compradas en floristería con las de las 'tiendas chinas', que cogen el manojo y lo meten en la bolsa, y no tienen esta calidad», detalla.

La responsable de la Floristería Aguilera cree que se trata de un día «muy especial» que celebran los jienenses independientemente del día en que caiga. «Compran las flores con cuatro o cinco días de antelación, las encargan y las recogen el mismo día para llevarlas al cementerio», explica María Luisa Expósito, que agrega que los precios «no han variado estos años». Eso sí, destaca cómo algunos se adelantan a la festividad «para irse de puente». «Van a dejar las flores el 30 o el 31, y lo dejan todo hecho. El día 1 va la gente, pero creo que más de visita», indica.

Halloween, asentado en Jaén

Por otro lado, solo hay que darse una vuelta por Jaén para darse cuenta de que Halloween ha calado bien en la sociedad. Disfraces por doquier, carteles de fiestas y hasta promociones especiales en negocios de estética por ser 31 de octubre. Y además, desde bien pronto: en la Feria de San Lucas muchos locales mezclaban ya los lunares con las calabazas.

Por poner ejemplos, discotecas y pubs de Jaén anuncian desde principios de semana sus fiestas temáticas, invitando a los asistentes a acudir disfrazados. Las rutas por la ciudad son otro de los reclamos. Cláritas Turismo organiza la 'Ruta histórica para no dormir' o la 'Ruta del crimen', por 5 o 10 euros, hasta el día 3 de noviembre. Por otro lado, la plataforma 'Iniciativas, andamios por las ideas' organiza para el 31 de octubre a las 20:00 horas la actividad denominada 'Cementerio de los monumentos olvidados', donde «aprender un poco más sobre el patrimonio perdido o en peligro de nuestra ciudad».

Además, cada año diversos colectivos aprovechan para sacar los disfraces y divertirse en la víspera del día más terrorífico del año. Los niños ingresados en el Complejo Hospitalario de Jaén o los usuarios de Aspace Jaén son algunos de ellos. Por no hablar de los municipios de la provincia que aprovechan para organizar sus particulares rutas del terror con los habitantes. Martos, Torredonjimeno o Mengíbar son algunos de los que organizan actividades.

En cuanto a los disfraces, los jienenses apuran hasta el último momento para adquirirlo. «Se ha vendido algo, pinceladas, pero será la semana que viene cuando empieza lo fuerte», explica Abigail Molina, trabajadora de la tienda Juguetoon, que asegura que tanto niños como adultos compran complementos. «La mayoría disfraces, de brujita o esqueleto, por ejemplo, que rondan los 15 euros, y los negocios compran telas de araña o guirnaldas para decorar sus locales», detalla. Aunque las ventas se notan, cree que «no tanto como en carnaval», cuando las ventas se centran en ello. «Ahora Halloween es un añadido, pero también se van vendiendo juguetes de venta anticipada para Navidad, por ejemplo», concluye. Preparen sus buñuelos y sus disfraces, afortunadamente ambos son compatibles: en tres días es Halloween, en cuatro, día de cementerio.