¿Qué están haciendo?

La tarde va cayendo y el consumismo se alza en forma con una nueva cara de advenedizo yanqui. Las tarjetas pasan por el datáfono y las luces brillan lejanas en algunas ciudades para iluminar el gasto. Se acaba noviembre

Recorro Jaén de oeste a este en un día lluvioso, circulando por autovía y en algún tramo por su intento. Los olivares ofrecen sus frutos verdes y engordados bajo el agua. Los pueblos se muestran en ambos lados de la vía con alguna señal de humo del trajín escondido en algunas fábricas. Me adelantan coches de alta gama y otros utilitarios, pero ningún vejestorio que esté camino de ser declarado histórico. Supongo las ilusiones y decepciones en quienes conducen, en sus sueños y desvelos, en su alegría o en su anhelo. Miro caras que nunca volveré a ver, pero que tal vez vivan cerca y estén llegando al destino o quizás les quede aún largo trayecto. La tarde va cayendo y el consumismo se alza en forma con una nueva cara de advenedizo yanqui. Las tarjetas pasan por el datáfono y las luces brillan lejanas en algunas ciudades para iluminar el gasto. Se acaba noviembre.

Me gusta viajar y escuchar la radio. En las distintas emisoras se repite el ruido del Congreso de los Diputados. La historia me recuerda que siempre hubo allí ruido, incluso tiros que provocaron el peor silencio. Sin embargo, el ruido y la mala educación gratuita quedaba relegado a los programas de algunas cadenas de televisión, donde la muestra del gañanismo y el no hacer nada salvo unas atribuladas piezas de insulto han supuesto una aspiración juvenil. Un éxito como modelo que pertenecía al lado del otium y no al de nec otium. Lo curioso ha sido apreciar cómo la sociedad líquida (Bauman que en paz descanse nos advertía) ha permeabilizado el mensaje, la creación de un contexto que no distingue referencia y de repente nos hemos encontrado a los tertulianos o participantes en programas que exaltan el vacío cutre de la simplicidad sentados en el Congreso de los Diputados. Ladran sin cabalgar, gastan la misma losa una y otra vez atrapados en un bucle. Tú más, pues anda que tú. Ni siquiera con inventiva para la argumentación y contra argumentación, rufianesca simpleza de taberna, de escupitajo y palillo de dientes. Golpista, fascista, tu madre, tus muelas.

El operario que me atiende en la gasolinera se muestra con afabilidad y me sonríe deseando buena tarde tras pagar. La dependienta que me sirve un café lo hace amable y con profesionalidad. Entro en un comercio para llevarme unos roscos segureños y un poco de aceite ecológico y el joven que despacha me informa con entusiasmo de las bondades de su tierra. Tal vez su sueldo no sea el adecuado, pero todos muestran su cara más positiva. Recuerdo, como cada vez que los diviso, haber dejado atrás dos hospitales y sus cristaleras con invisibilidad para los transitorios residentes. Recuerdo los emigrantes que sobreviven hasta la apertura de albergues soportando el frío de la noche. Recuerdo también quienes luchan por llegar a fin de mes y no tiran la toalla. Recuerdo los jóvenes que esta tarde preparan exámenes en sus casas o en bibliotecas para abrirse camino. Recuerdo ancianas que se quejan porque hoy no han podido ir 'al hogar' con tanta lluvia. Me acompañan mientras conduzco y creo que no se merecen que los represente esa jauría, que incluso se alegra de que mueran cuatro jóvenes. La palabra, tomen la justa palabra, la inteligencia de saber el nombre exacto de las cosas que pedía un Nobel y dejen para el degradante entretenimiento televisivo la podredumbre humana y la vileza. Por favor.